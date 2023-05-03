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Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 03.05.2023
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17:15 03.05.2023 (обновлено: 17:16 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869464497.html
Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани
Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 03.05.2023
Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани
Один из подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае, уже был судим за создание вооруженной банды, участники которой занимались... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:15
2023-05-03T17:16
убийство
краснодарский край
россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае, уже был судим за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а, з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"). В среду были задержаны трое подозреваемых в убийстве Чубко и Мостыко. "Да, один из подозреваемых – это Демьян Кеворкьян", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли среди фигурантов ранее осужденный за создание банды. Тридцатиоднолетний Кеворкьян уже был осужден в 2016 году за создание вооруженной группы, куда вовлек несовершеннолетнюю девушку. Банда в составе четырех человек напала на троих жителей Кубани, обокрав их. Затем совершила разбойное нападение еще на трёх потерпевших: участники вооруженной группы остановили мужчин на автодороге под предлогом оказания помощи в связи с поломкой машины и напали на людей, похитив их имущество и убив одного из потерпевших.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869307511.html
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убийство, краснодарский край, россия, происшествия
Убийство, Краснодарский край, Россия, Происшествия
Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани

Фигурант дела об убийстве двух человек на трассе на Кубани был судим за дорожный бандитизм

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае, уже был судим за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а, з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"). В среду были задержаны трое подозреваемых в убийстве Чубко и Мостыко.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге
Вчера, 11:57
"Да, один из подозреваемых – это Демьян Кеворкьян", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли среди фигурантов ранее осужденный за создание банды.
Тридцатиоднолетний Кеворкьян уже был осужден в 2016 году за создание вооруженной группы, куда вовлек несовершеннолетнюю девушку. Банда в составе четырех человек напала на троих жителей Кубани, обокрав их. Затем совершила разбойное нападение еще на трёх потерпевших: участники вооруженной группы остановили мужчин на автодороге под предлогом оказания помощи в связи с поломкой машины и напали на людей, похитив их имущество и убив одного из потерпевших.
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Вчера, 05:25
 
УбийствоКраснодарский крайРоссияПроисшествия
 
 
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