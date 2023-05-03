https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869464497.html

Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани

Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 03.05.2023

Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани

Один из подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае, уже был судим за создание вооруженной банды, участники которой занимались... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:15

2023-05-03T17:15

2023-05-03T17:16

убийство

краснодарский край

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае, уже был судим за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а, з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"). В среду были задержаны трое подозреваемых в убийстве Чубко и Мостыко. "Да, один из подозреваемых – это Демьян Кеворкьян", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли среди фигурантов ранее осужденный за создание банды. Тридцатиоднолетний Кеворкьян уже был осужден в 2016 году за создание вооруженной группы, куда вовлек несовершеннолетнюю девушку. Банда в составе четырех человек напала на троих жителей Кубани, обокрав их. Затем совершила разбойное нападение еще на трёх потерпевших: участники вооруженной группы остановили мужчин на автодороге под предлогом оказания помощи в связи с поломкой машины и напали на людей, похитив их имущество и убив одного из потерпевших.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869307511.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

убийство, краснодарский край, россия, происшествия