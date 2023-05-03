https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869342474.html

Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали

Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали - РИА Новости, 03.05.2023

Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали

В Краснодаре задержали подозреваемых в убийстве двух человек, сообщило следственное управление СК по региону. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:59

2023-05-03T10:59

2023-05-03T13:53

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

краснодар

усть-лабинск

hyundai creta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869195235_78:0:3719:2048_1920x0_80_0_0_a7cd4417760b387d53e0aad7d83594dc.png

КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. В Краснодаре задержали подозреваемых в убийстве двух человек, сообщило следственное управление СК по региону.По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской, забрали их деньги, банковские карты и сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей. Затем злоумышленники убили потерпевших и спрятали их тела.Следователи установили, что накануне случившегося пара поехала в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai, после чего пропала без вести. В понедельник их машину нашли сожженной. Сейчас с подозреваемыми работают следователи и криминалисты. Специалисты направят ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений".

https://ria.ru/20230414/ubiystvo-1865279658.html

краснодарский край

россия

краснодар

усть-лабинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодар, усть-лабинск, hyundai creta