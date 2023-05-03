Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали
СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани
© СУ СК России по Краснодарскому краюСотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших пять дней назад в Краснодарском крае. Кадр из видео
Сотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших пять дней назад в Краснодарском крае. Кадр из видео
КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. В Краснодаре задержали подозреваемых в убийстве двух человек, сообщило следственное управление СК по региону.
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"Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела девушки устанавливается", — говорится в публикации.
По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской, забрали их деньги, банковские карты и сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей. Затем злоумышленники убили потерпевших и спрятали их тела.
Следователи установили, что накануне случившегося пара поехала в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai, после чего пропала без вести. В понедельник их машину нашли сожженной. Сейчас с подозреваемыми работают следователи и криминалисты. Специалисты направят ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений".