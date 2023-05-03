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Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали - РИА Новости, 03.05.2023
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10:59 03.05.2023 (обновлено: 13:53 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869342474.html
Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали
Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали - РИА Новости, 03.05.2023
Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали
В Краснодаре задержали подозреваемых в убийстве двух человек, сообщило следственное управление СК по региону. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:59
2023-05-03T13:53
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодар
усть-лабинск
hyundai creta
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КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. В Краснодаре задержали подозреваемых в убийстве двух человек, сообщило следственное управление СК по региону.По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской, забрали их деньги, банковские карты и сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей. Затем злоумышленники убили потерпевших и спрятали их тела.Следователи установили, что накануне случившегося пара поехала в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai, после чего пропала без вести. В понедельник их машину нашли сожженной. Сейчас с подозреваемыми работают следователи и криминалисты. Специалисты направят ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений".
https://ria.ru/20230414/ubiystvo-1865279658.html
краснодарский край
россия
краснодар
усть-лабинск
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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодар, усть-лабинск, hyundai creta
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Краснодар, Усть-Лабинск, Hyundai Creta
Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани задержали

СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе на Кубани

© СУ СК России по Краснодарскому краюСотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших пять дней назад в Краснодарском крае. Кадр из видео
Сотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших пять дней назад в Краснодарском крае. Кадр из видео
© СУ СК России по Краснодарскому краю
Сотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших пять дней назад в Краснодарском крае. Кадр из видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. В Краснодаре задержали подозреваемых в убийстве двух человек, сообщило следственное управление СК по региону.
«
"Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела девушки устанавливается", — говорится в публикации.
По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской, забрали их деньги, банковские карты и сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей. Затем злоумышленники убили потерпевших и спрятали их тела.
Следователи установили, что накануне случившегося пара поехала в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai, после чего пропала без вести. В понедельник их машину нашли сожженной. Сейчас с подозреваемыми работают следователи и криминалисты. Специалисты направят ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений".
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ПроисшествияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКраснодарУсть-ЛабинскHyundai Creta
 
 
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