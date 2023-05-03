https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869335287.html
В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в убийстве школьницы
В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в убийстве школьницы - РИА Новости, 03.05.2023
В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в убийстве школьницы
Двое подростков задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве школьницы, которую они, пригласив на пикник, "для собственного самоутверждения" забили... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:30
2023-05-03T10:30
2023-05-03T11:14
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Двое подростков задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве школьницы, которую они, пригласив на пикник, "для собственного самоутверждения" забили молотком, а тело погребли в заранее выкопанной яме, сообщил городской главк СК России."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части два статьи 105 УК России ("Убийство") совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая", — говорится в сообщении.По данным следствия, подростки "решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения". В качестве жертвы они выбрали знакомую семиклассницу.Заранее выкопав могилу в лесу у поселка Парголово, соучастники 30 апреля "пригласили школьницу под обманным предлогом на пикник <…>, где 16-летний подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове". Затем тело девочки закопали.При этом подозреваемые подростки переписывались с матерью погибшей школьницы по ее мобильному телефону с тем, чтобы "ввести ее в заблуждение относительно местонахождения дочери". Затем, разбив телефон, они выбросили его в импровизированную могилу вместе с вещами девочки. В результате мать сообщила правоохранителям о пропаже ребенка."Во время допроса 16-летний подозреваемый дал признательные показания и показал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей", — рассказали в следственном управлении.
https://ria.ru/20230420/karachaevsk-1866754072.html
https://ria.ru/20210127/ubiystvo-1594807410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в убийстве школьницы
В Петербурге двух подростков заподозрили в убийстве школьницы, совершенном без мотива
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости.
Двое подростков задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве школьницы, которую они, пригласив на пикник, "для собственного самоутверждения" забили молотком, а тело погребли в заранее выкопанной яме, сообщил
городской главк СК России.
"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части два статьи 105 УК России ("Убийство") совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая", — говорится в сообщении.
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По данным следствия, подростки "решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения". В качестве жертвы они выбрали знакомую семиклассницу.
Заранее выкопав могилу в лесу у поселка Парголово, соучастники 30 апреля "пригласили школьницу под обманным предлогом на пикник <…>, где 16-летний подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове". Затем тело девочки закопали.
При этом подозреваемые подростки переписывались с матерью погибшей школьницы по ее мобильному телефону с тем, чтобы "ввести ее в заблуждение относительно местонахождения дочери". Затем, разбив телефон, они выбросили его в импровизированную могилу вместе с вещами девочки. В результате мать сообщила правоохранителям о пропаже ребенка.
"Во время допроса 16-летний подозреваемый дал признательные показания и показал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей", — рассказали в следственном управлении.
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