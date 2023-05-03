https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869335287.html

В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в убийстве школьницы

В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в убийстве школьницы - РИА Новости, 03.05.2023

В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в убийстве школьницы

Двое подростков задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве школьницы, которую они, пригласив на пикник, "для собственного самоутверждения" забили... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:30

2023-05-03T10:30

2023-05-03T11:14

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Двое подростков задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве школьницы, которую они, пригласив на пикник, "для собственного самоутверждения" забили молотком, а тело погребли в заранее выкопанной яме, сообщил городской главк СК России."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части два статьи 105 УК России ("Убийство") совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая", — говорится в сообщении.По данным следствия, подростки "решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения". В качестве жертвы они выбрали знакомую семиклассницу.Заранее выкопав могилу в лесу у поселка Парголово, соучастники 30 апреля "пригласили школьницу под обманным предлогом на пикник <…>, где 16-летний подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове". Затем тело девочки закопали.При этом подозреваемые подростки переписывались с матерью погибшей школьницы по ее мобильному телефону с тем, чтобы "ввести ее в заблуждение относительно местонахождения дочери". Затем, разбив телефон, они выбросили его в импровизированную могилу вместе с вещами девочки. В результате мать сообщила правоохранителям о пропаже ребенка."Во время допроса 16-летний подозреваемый дал признательные показания и показал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей", — рассказали в следственном управлении.

https://ria.ru/20230420/karachaevsk-1866754072.html

https://ria.ru/20210127/ubiystvo-1594807410.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)