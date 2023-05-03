https://ria.ru/20230503/ubiystva-1869426578.html

Кураторов убийств чиновников в Бердянске арестовали заочно

Кураторов убийств чиновников в Бердянске арестовали заочно - РИА Новости, 03.05.2023

Кураторов убийств чиновников в Бердянске арестовали заочно

Кураторы убийств правоохранителей и чиновников и покушений на них в Бердянске в 2022 году заочно арестованы, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:09

2023-05-03T15:09

2023-05-03T15:09

бердянск

россия

украина

олег бойко

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кураторы убийств правоохранителей и чиновников и покушений на них в Бердянске в 2022 году заочно арестованы, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Отмечается, что следователи расследуют дело об убийствах и покушении на убийства правоохранителей и чиновников в Бердянске в период с августа по октябрь, ранее были задержаны трое, им предъявлено обвинение, они арестованы. "В ходе расследования уголовного дела также была установлена причастность ещё двух лиц, которые руководили действиями арестованных при совершении указанных выше преступлений... В отношении двоих новых фигурантов вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 и пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (совершение взрывов, создающих опасность гибели человека, совершённые организованной группой, повлекшие умышленное причинение смерти человеку (террористический акт)", - говорится в сообщении. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранителей и, по имеющимся данным, находятся за пределами РФ, они объявлены в розыск и "заочно арестованы", говорится в релизе. В августе 2022 года при взрыве самодельного взрывного устройства погиб замначальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников. В сентябре был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, а неизвестные расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу которая занимала должность председателя избирательной комиссии по вопросам голосования на референдуме по вступлению в состав РФ. В феврале спецслужбы рассказали о задержании членов украинской диверсионно-разведывательной группы, причастных к пяти резонансным террористическим актам в Бердянске в период с августа по октябрь 2022 года, а также о том, что преступления совершались по заданию сотрудника ГУР МО Украины Андрея Питюкина и его резидента Татьяны Омельяненко.

https://ria.ru/20230413/shpionazh-1865011584.html

https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бердянск, россия, украина, олег бойко, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф