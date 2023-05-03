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В горах Тывы погиб турист - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
18:17 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/tyva-1869468838.html
В горах Тывы погиб турист
В горах Тывы погиб турист - РИА Новости, 03.05.2023
В горах Тывы погиб турист
В горах Тывы погиб турист, поводится проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Тыва. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:17
2023-05-03T18:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
бай-тайгинский район
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В горах Тывы погиб турист, поводится проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Тыва.Власти региона с соцсетях уточнили, что погибший – участник альпиниады, которая проходила Бай-Тайгинском районе. К месту проведения мероприятия выехали оперативные службы и спасатели.Сообщение о смерти в труднодоступной горно-таежной местности 33-летнего туриста, прибывшего из Красноярского края, поступило в правоохранительные органы Бай-Тайгинского района сегодня.Следственными органами организована проверка. "Установлено, что на территорию республики прибыла группа туристов из Красноярского края, у одного из которых 3 мая 2023 года около 14 часов в местечке Монгулек Бай-Тайгинского района резко ухудшилось самочувствие, после чего наступила смерть на месте", – уточняется в сообщении СК России по Республике Тыва.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего события. Для установления причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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бай-тайгинский район
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туризм, новости - туризм, туристы, бай-тайгинский район, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Бай-Тайгинский район, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ)
В горах Тывы погиб турист

В горах Тывы погиб турист, участник альпиниады из Красноярска

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОзеро Мешкен-куль в Бай-Тайгинском кожууне (районе) на западе Республики Тыва
Озеро Мешкен-куль в Бай-Тайгинском кожууне (районе) на западе Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В горах Тывы погиб турист, поводится проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Тыва.
Власти региона с соцсетях уточнили, что погибший – участник альпиниады, которая проходила Бай-Тайгинском районе. К месту проведения мероприятия выехали оперативные службы и спасатели.
Сообщение о смерти в труднодоступной горно-таежной местности 33-летнего туриста, прибывшего из Красноярского края, поступило в правоохранительные органы Бай-Тайгинского района сегодня.
Следственными органами организована проверка. "Установлено, что на территорию республики прибыла группа туристов из Красноярского края, у одного из которых 3 мая 2023 года около 14 часов в местечке Монгулек Бай-Тайгинского района резко ухудшилось самочувствие, после чего наступила смерть на месте", – уточняется в сообщении СК России по Республике Тыва.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего события. Для установления причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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