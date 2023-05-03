https://ria.ru/20230503/tyva-1869468838.html

В горах Тывы погиб турист

В горах Тывы погиб турист - РИА Новости, 03.05.2023

В горах Тывы погиб турист

В горах Тывы погиб турист, поводится проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Тыва. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:17

2023-05-03T18:17

2023-05-03T18:17

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

бай-тайгинский район

республика тыва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756699416_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_22cf0023e699cf4b3854a76c4e48c935.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В горах Тывы погиб турист, поводится проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Тыва.Власти региона с соцсетях уточнили, что погибший – участник альпиниады, которая проходила Бай-Тайгинском районе. К месту проведения мероприятия выехали оперативные службы и спасатели.Сообщение о смерти в труднодоступной горно-таежной местности 33-летнего туриста, прибывшего из Красноярского края, поступило в правоохранительные органы Бай-Тайгинского района сегодня.Следственными органами организована проверка. "Установлено, что на территорию республики прибыла группа туристов из Красноярского края, у одного из которых 3 мая 2023 года около 14 часов в местечке Монгулек Бай-Тайгинского района резко ухудшилось самочувствие, после чего наступила смерть на месте", – уточняется в сообщении СК России по Республике Тыва.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего события. Для установления причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230501/turist-1869030561.html

бай-тайгинский район

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, бай-тайгинский район, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)