https://ria.ru/20230503/turtsiya-1869340343.html

Турция подтвердила запрет на полеты из Армении в третьи страны

Турция подтвердила запрет на полеты из Армении в третьи страны - РИА Новости, 03.05.2023

Турция подтвердила запрет на полеты из Армении в третьи страны

Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из Армении, подтвердил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:52

2023-05-03T10:52

2023-05-03T13:06

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СТАМБУЛ, 3 мая — РИА Новости. Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из Армении, подтвердил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV."Этот установленный ими памятник террористам, убивавшим наших граждан и дипломатов, а также в 20-х годах XX века — наших азербайджанских братьев, памятник прославляет этих террористов. <...> Они (армянская сторона. — Прим. ред.) говорят — установку памятника разрешила мэрия, нам это неподвластно. Я считаю такие заявления не соответствующими действительности, они не проявляют доброй воли. В связи с этим событием мы закрыли воздушное пространство для армянских самолетов", — сообщил глава МИД.Он добавил, что Анкара может принять дополнительные меры, если Ереван "продолжит в том же духе".В то же время агентство Sputnik Армения со ссылкой на национальный Комитет гражданской авиации сообщило, что никаких официальных уведомлений от турецкой стороны о закрытии воздушного пространства не поступало.Речь в заявлении Чавушоглу идет о памятнике участникам операции "Немезис", который открыли в Ереване 25 апреля. Он посвящен событиям 20-х годов прошлого века, когда были убиты несколько лидеров Османской империи, в том числе министр внутренних дел Талаат-паша — главный вдохновитель депортации армян 1915 года.На минувшей неделе глава совета директоров авиакомпании FlyOne Armenia Арам Ананян сообщил, что Турция без предварительного уведомления аннулировала разрешение на полеты в Европу.

https://ria.ru/20230215/armeniya-1852087026.html

https://ria.ru/20230427/perevozki-1868219567.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, армения, мевлют чавушоглу, новости - туризм