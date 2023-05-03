https://ria.ru/20230503/turtsiya-1869320451.html

Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев

Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев - РИА Новости, 03.05.2023

Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США оказывали давление на него с целью получения биометрических и идентификационных данных сирийцев в стране. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:10

2023-05-03T09:10

2023-05-03T09:10

в мире

сша

америка

турция

сулейман сойлу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735499041_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_c19e58fd992b4997e06ed2fec3482d2e.jpg

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США оказывали давление на него с целью получения биометрических и идентификационных данных сирийцев в стране. Ранее Сойлу обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе в ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. "С первого месяца, как я пришел в министерство внутренних дел, Америка начала оказывать на меня давление. Они (американцы) сказали, что им нужны некоторые вещи, нужны биометрические данные и идентификационные данные сирийцев. Я сказал, что не даю, и мы не дали. Что мы сделали США? Америка дважды объявляла нас персонами нон грата.... Они пытаются повернуть Турцию назад. Они пытаются заставить Турцию потерять время", - приводит слова Сойлу газета Aydınlık.

https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867793665.html

сша

америка

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, америка, турция, сулейман сойлу