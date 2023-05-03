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Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев - РИА Новости, 03.05.2023
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09:10 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/turtsiya-1869320451.html
Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев
Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев - РИА Новости, 03.05.2023
Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США оказывали давление на него с целью получения биометрических и идентификационных данных сирийцев в стране. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:10
2023-05-03T09:10
в мире
сша
америка
турция
сулейман сойлу
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США оказывали давление на него с целью получения биометрических и идентификационных данных сирийцев в стране. Ранее Сойлу обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе в ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. "С первого месяца, как я пришел в министерство внутренних дел, Америка начала оказывать на меня давление. Они (американцы) сказали, что им нужны некоторые вещи, нужны биометрические данные и идентификационные данные сирийцев. Я сказал, что не даю, и мы не дали. Что мы сделали США? Америка дважды объявляла нас персонами нон грата.... Они пытаются повернуть Турцию назад. Они пытаются заставить Турцию потерять время", - приводит слова Сойлу газета Aydınlık.
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в мире, сша, америка, турция, сулейман сойлу
В мире, США, Америка, Турция, Сулейман Сойлу
Глава МВД Турции заявил, что США пытались получить у него данные сирийцев

Глава МВД Турции Сойлу заявил, что США давили на него для получения данных сирийцев

© AP Photo / Burhan OzbiliciМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США оказывали давление на него с целью получения биометрических и идентификационных данных сирийцев в стране.
Ранее Сойлу обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе в ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов.
"С первого месяца, как я пришел в министерство внутренних дел, Америка начала оказывать на меня давление. Они (американцы) сказали, что им нужны некоторые вещи, нужны биометрические данные и идентификационные данные сирийцев. Я сказал, что не даю, и мы не дали. Что мы сделали США? Америка дважды объявляла нас персонами нон грата.... Они пытаются повернуть Турцию назад. Они пытаются заставить Турцию потерять время", - приводит слова Сойлу газета Aydınlık.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны
26 апреля, 10:24
 
В миреСШААмерикаТурцияСулейман Сойлу
 
 
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