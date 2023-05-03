https://ria.ru/20230503/trevoga-1869503478.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:52

2023-05-03T19:52

2023-05-03T19:52

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах около 19.40 (совпадает с мск). Ранее в среду тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Она продлилась более часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

украина

днепропетровская область

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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф