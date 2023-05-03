https://ria.ru/20230503/trevoga-1869452866.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:49

2023-05-03T16:49

2023-05-03T17:12

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал в регионах около 16:30 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявляли в Киеве, спустя 15 минут ее отменили. Сегодня в администрации президента России сообщили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле подчеркнули, что расценивают нападение на резиденцию президента как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

https://ria.ru/20230503/udar-1869435109.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, вооруженные силы рф, россия