В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской, Сумской и других областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал об опасности прозвучал в регионах около 16:30 (совпадает с мск).
Ранее тревогу объявляли в Киеве, спустя 15 минут ее отменили.
Сегодня в администрации президента России сообщили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле подчеркнули, что расценивают нападение на резиденцию президента как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.