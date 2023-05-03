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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 03.05.2023 (обновлено: 17:12 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/trevoga-1869452866.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:49
2023-05-03T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал в регионах около 16:30 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявляли в Киеве, спустя 15 минут ее отменили. Сегодня в администрации президента России сообщили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле подчеркнули, что расценивают нападение на резиденцию президента как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
https://ria.ru/20230503/udar-1869435109.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Черниговской, Сумской и других областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал об опасности прозвучал в регионах около 16:30 (совпадает с мск).
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР
Вчера, 15:48
Ранее тревогу объявляли в Киеве, спустя 15 минут ее отменили.
Сегодня в администрации президента России сообщили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле подчеркнули, что расценивают нападение на резиденцию президента как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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