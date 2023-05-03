https://ria.ru/20230503/trevoga-1869448634.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:31

2023-05-03T16:31

2023-05-03T16:44

киев

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

украина

россия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Уточняется, что сигнал прозвучал в 16.28 (совпадает с мск).Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

киев, в мире, вооруженные силы рф, украина, россия