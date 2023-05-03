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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 03.05.2023 (обновлено: 16:44 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/trevoga-1869448634.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:31
2023-05-03T16:44
киев
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Уточняется, что сигнал прозвучал в 16.28 (совпадает с мск).Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, вооруженные силы рф, украина, россия
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве в 16:28 объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Уточняется, что сигнал прозвучал в 16.28 (совпадает с мск).
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Вчера, 16:08
Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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