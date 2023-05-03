https://ria.ru/20230503/trevoga-1869436349.html

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2023

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:52

2023-05-03T15:52

2023-05-03T15:52

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

черниговская область

вооруженные силы рф

укрэнерго

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал одновременно в 15.40 (совпадает с мск). Ночью в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях. В среду в компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской, Сумской, Черниговской областях повреждены сети областных распределительных компаний, частично без света остается ряд населенных пунктов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230503/sryv-1869328003.html

украина

николаевская область

черниговская область

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украина, николаевская область, черниговская область, вооруженные силы рф, укрэнерго