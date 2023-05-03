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Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке
Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке - РИА Новости, 03.05.2023
Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке
Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению атаки... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:54
2023-05-03T03:54
2023-05-03T03:54
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению атаки беспилотников на пункт базирования кораблей во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "Во Владивостоке экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" совместно с личным составом корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провели совместную тренировку по отражению подлёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы. По сценарию тренировки экипажи предупредили о приближении неопознанных беспилотников к пункту базирования главной базы флота. На кораблях объявили учебную тревогу и приготовились к отражению "атаки". Условные БПЛА были "перехвачены" специалистами радиотехнической боевой части фрегата "Маршал Шапошников" и "уничтожены" артиллерийским огнем с корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов".
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безопасность, владивосток, россия, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Владивосток, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке
Корабли ТОФ провели тренировку по отражению атаки беспилотников на базу во Владивостоке