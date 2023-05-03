https://ria.ru/20230503/tof-1869304517.html

Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке

Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке - РИА Новости, 03.05.2023

Корабли ТОФ отразили условную атаку беспилотников на базу во Владивостоке

Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению атаки... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T03:54

2023-05-03T03:54

2023-05-03T03:54

безопасность

владивосток

россия

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению атаки беспилотников на пункт базирования кораблей во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "Во Владивостоке экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" совместно с личным составом корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провели совместную тренировку по отражению подлёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы. По сценарию тренировки экипажи предупредили о приближении неопознанных беспилотников к пункту базирования главной базы флота. На кораблях объявили учебную тревогу и приготовились к отражению "атаки". Условные БПЛА были "перехвачены" специалистами радиотехнической боевой части фрегата "Маршал Шапошников" и "уничтожены" артиллерийским огнем с корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов".

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безопасность, владивосток, россия, тихоокеанский флот вмф россии