https://ria.ru/20230503/terrorist-1869530272.html

Удар по Кремлю подтвердил, что Зеленский террорист, считают в ДНР

Удар по Кремлю подтвердил, что Зеленский террорист, считают в ДНР - РИА Новости, 03.05.2023

Удар по Кремлю подтвердил, что Зеленский террорист, считают в ДНР

Зеленский террорист в глазах большой части жителей земли, и удар по Кремлю, и пожар в одесском Доме профсоюзов, и атака на Крымский мост, и не прекращающиеся... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T23:39

2023-05-03T23:39

2023-05-03T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

донбасс

дмитрий песков

владимир путин

владимир бидёвка

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Зеленский террорист в глазах большой части жителей земли, и удар по Кремлю, и пожар в одесском Доме профсоюзов, и атака на Крымский мост, и не прекращающиеся обстрелы мирных жителей в городах Донецкой Народной Республики это подтверждают, сказал корреспонденту РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Для любого русского человека, Кремль – это священное место. Ответ России за посягательство на него будет внезапным и мощным. А вот каким именно - решит руководство страны. Враги должны понимать, что наказание неотвратимо", - заявил глава законодательной ветви власти ДНР. Спикер парламента также подчеркнул, что не считает Украинское государство договороспособным. "Они не выполнили Минск-2. Мы, жители Донбасса помним признание Меркель, что цель Минских соглашений - выиграть время для наращивания украинского военного потенциала. Поэтому любые переговоры с Зеленским невозможны. Возможен только суд над военным преступником Зеленским после достижения целей специальной военной операции и окончательной победы России", - заключил депутат.

https://ria.ru/20230503/medvedev-1869497384.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент атаки дрона по Кремлю Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации. 2023-05-03T23:39 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, донбасс, дмитрий песков, владимир путин, владимир бидёвка