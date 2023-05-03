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РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани - РИА Новости, 03.05.2023
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Астраханская область
 
15:29 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/terminal-1869430771.html
РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани
РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани - РИА Новости, 03.05.2023
РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани
ОАО "РЖД" планирует до 2025 года инвестировать около 1,2 миллиарда рублей в развитие грузового терминала Кутум в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:29
2023-05-03T15:29
астраханская область
экономика
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астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. ОАО "РЖД" планирует до 2025 года инвестировать около 1,2 миллиарда рублей в развитие грузового терминала Кутум в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Губернатор уточнил, что предполагаются реконструкция площадки для переработки тяжеловесных грузов и контейнерной площадки, установка модульного склада, обновление перегрузочной техники, а также автоматизация производственных процессов. После масштабной модернизации терминал станет перевалочным хабом для любых грузов, перевозимых по железной дороге. Его перерабатывающая способность удвоится и составит 500 тысяч тонн в год. По информации министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского, регион активно участвует в работе по развитию коридора "Север - Юг" и созданию портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). К концу 2024 года планируется завершить строительство первой очереди ПОЭЗ в регионе. Выделено финансирование из федерального бюджета в объеме 2,5 миллиарда рублей. Определен якорный резидент, который обеспечит оснащение зоны портовым перегрузочным и складским оборудованием за счет частных средств. Изначально планировалось, что "Север – Юг" через Каспий свяжет страны Европы и Индию, а Россия станет только транзитным пунктом. Однако при сегодняшних условиях новый коридор - это один из основных маршрутов доставки грузов и в Россию. В 2022 году был отмечен рост грузооборота через порты Астрахань и Оля почти на 15%. Общий грузооборот этих морских портов за январь-март текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
https://ria.ru/20230425/port-1867645328.html
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экономика, технологии, астрахань, астраханская область, россия, игорь бабушкин, ржд
Астраханская область, Экономика, Технологии, Астрахань, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, РЖД
РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани

РЖД вложат 1,2 миллиарда рублей в модернизацию грузового терминала в Астрахани

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКонтейнерный терминал в Астраханской области
Контейнерный терминал в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Контейнерный терминал в Астраханской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. ОАО "РЖД" планирует до 2025 года инвестировать около 1,2 миллиарда рублей в развитие грузового терминала Кутум в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«
"Сухой порт" Кутум в Астрахани принимает и перерабатывает грузы, которые следуют по международному транспортному коридору "Север - Юг". До 2025 года "РЖД" планируют направить на его обновление 1,2 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что предполагаются реконструкция площадки для переработки тяжеловесных грузов и контейнерной площадки, установка модульного склада, обновление перегрузочной техники, а также автоматизация производственных процессов.
После масштабной модернизации терминал станет перевалочным хабом для любых грузов, перевозимых по железной дороге. Его перерабатывающая способность удвоится и составит 500 тысяч тонн в год.
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Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента
25 апреля, 16:34
По информации министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского, регион активно участвует в работе по развитию коридора "Север - Юг" и созданию портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). К концу 2024 года планируется завершить строительство первой очереди ПОЭЗ в регионе. Выделено финансирование из федерального бюджета в объеме 2,5 миллиарда рублей. Определен якорный резидент, который обеспечит оснащение зоны портовым перегрузочным и складским оборудованием за счет частных средств.
Изначально планировалось, что "Север – Юг" через Каспий свяжет страны Европы и Индию, а Россия станет только транзитным пунктом. Однако при сегодняшних условиях новый коридор - это один из основных маршрутов доставки грузов и в Россию.
В 2022 году был отмечен рост грузооборота через порты Астрахань и Оля почти на 15%. Общий грузооборот этих морских портов за январь-март текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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