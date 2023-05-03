https://ria.ru/20230503/terminal-1869430771.html

РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани

РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани - РИА Новости, 03.05.2023

РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани

ОАО "РЖД" планирует до 2025 года инвестировать около 1,2 миллиарда рублей в развитие грузового терминала Кутум в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:29

2023-05-03T15:29

2023-05-03T15:29

астраханская область

экономика

технологии

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. ОАО "РЖД" планирует до 2025 года инвестировать около 1,2 миллиарда рублей в развитие грузового терминала Кутум в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Губернатор уточнил, что предполагаются реконструкция площадки для переработки тяжеловесных грузов и контейнерной площадки, установка модульного склада, обновление перегрузочной техники, а также автоматизация производственных процессов. После масштабной модернизации терминал станет перевалочным хабом для любых грузов, перевозимых по железной дороге. Его перерабатывающая способность удвоится и составит 500 тысяч тонн в год. По информации министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского, регион активно участвует в работе по развитию коридора "Север - Юг" и созданию портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). К концу 2024 года планируется завершить строительство первой очереди ПОЭЗ в регионе. Выделено финансирование из федерального бюджета в объеме 2,5 миллиарда рублей. Определен якорный резидент, который обеспечит оснащение зоны портовым перегрузочным и складским оборудованием за счет частных средств. Изначально планировалось, что "Север – Юг" через Каспий свяжет страны Европы и Индию, а Россия станет только транзитным пунктом. Однако при сегодняшних условиях новый коридор - это один из основных маршрутов доставки грузов и в Россию. В 2022 году был отмечен рост грузооборота через порты Астрахань и Оля почти на 15%. Общий грузооборот этих морских портов за январь-март текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20230425/port-1867645328.html

https://ria.ru/20230404/tanker-1862812662.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, астрахань, астраханская область, россия, игорь бабушкин, ржд