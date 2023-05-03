РЖД вложат более миллиарда рублей в грузовой терминал в Астрахани
РЖД вложат 1,2 миллиарда рублей в модернизацию грузового терминала в Астрахани
Контейнерный терминал в Астраханской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. ОАО "РЖД" планирует до 2025 года инвестировать около 1,2 миллиарда рублей в развитие грузового терминала Кутум в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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"Сухой порт" Кутум в Астрахани принимает и перерабатывает грузы, которые следуют по международному транспортному коридору "Север - Юг". До 2025 года "РЖД" планируют направить на его обновление 1,2 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что предполагаются реконструкция площадки для переработки тяжеловесных грузов и контейнерной площадки, установка модульного склада, обновление перегрузочной техники, а также автоматизация производственных процессов.
После масштабной модернизации терминал станет перевалочным хабом для любых грузов, перевозимых по железной дороге. Его перерабатывающая способность удвоится и составит 500 тысяч тонн в год.
По информации министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского, регион активно участвует в работе по развитию коридора "Север - Юг" и созданию портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). К концу 2024 года планируется завершить строительство первой очереди ПОЭЗ в регионе. Выделено финансирование из федерального бюджета в объеме 2,5 миллиарда рублей. Определен якорный резидент, который обеспечит оснащение зоны портовым перегрузочным и складским оборудованием за счет частных средств.
В 2022 году был отмечен рост грузооборота через порты Астрахань и Оля почти на 15%. Общий грузооборот этих морских портов за январь-март текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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