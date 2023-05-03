СК возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль
Следственный комитет России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после попытки нанесения удара по резиденции президента в Кремле, сообщается в телеграм-канале СК России.
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"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", — говорится в публикации.
Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
Кроме того, после инцидента мэр столицы Сергей Собянин объявил о запрете на запуск беспилотников над городом. Исключением станут те аппараты, которые используются согласно решениям органов власти. Мэр напомнил, что несанкционированный запуск дронов влечет за собой административную и уголовную ответственность.
В Киеве, в свою очередь, отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.