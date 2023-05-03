https://ria.ru/20230503/terakt-1869519509.html

СК возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль

СК возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

СК возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль

Следователи возбудили уголовное дело после попытки нанесения удара по резиденции президента в Кремле, сообщается в телеграм-канале СК России. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:38

2023-05-03T21:38

2023-05-03T21:53

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

владимир путин

сергей собянин

москва

украина

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после попытки нанесения удара по резиденции президента в Кремле, сообщается в телеграм-канале СК России.Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.Кроме того, после инцидента мэр столицы Сергей Собянин объявил о запрете на запуск беспилотников над городом. Исключением станут те аппараты, которые используются согласно решениям органов власти. Мэр напомнил, что несанкционированный запуск дронов влечет за собой административную и уголовную ответственность.В Киеве, в свою очередь, отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

https://ria.ru/20230503/medvedev-1869497384.html

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир путин, сергей собянин, москва, украина