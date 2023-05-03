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МИД опроверг публикации о военном корабле у "Северных потоков" - РИА Новости, 03.05.2023
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12:47 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/terakt-1869383687.html
МИД опроверг публикации о военном корабле у "Северных потоков"
МИД опроверг публикации о военном корабле у "Северных потоков" - РИА Новости, 03.05.2023
МИД опроверг публикации о военном корабле у "Северных потоков"
В МИД опровергли информацию, опубликованную в западных средствах массовой информации о том, что в районе взрывов газопровода "Северный поток" якобы находился... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:47
2023-05-03T12:47
в мире
дания
россия
германия
мария захарова
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В МИД опровергли информацию, опубликованную в западных средствах массовой информации о том, что в районе взрывов газопровода "Северный поток" якобы находился российский военный корабль. Ранее немецкое издание t-online сообщило, что в районе взрывов газопроводов "Северный поток" за четыре дня до инцидента якобы находился российский военный корабль SS-750, на борту которого якобы могло находиться оборудование, в частности, миниподлодка для осуществления специальных операций на морском дне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные публикации в СМИ Дании, Германии и Швеции вбросами и обратила внимание, что все время, прошедшее со времени взрывов на "Северных потоках", датские спецслужбы "дружно молчали" о том, что у них якобы есть спутниковые снимки с российским кораблем. "Первое, что скажет любой журналист, обыватель, любой человек - "а можно посмотреть?". На это есть ответ у датских спецслужб - "эти снимки командование ВС Дании обнародовать не намерено". Знаете почему? Это даже смешно - "в силу их чувствительного характера"... Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов, чтобы создать ощущение, во-первых, что расследование ведется, во-вторых, что компетентные органы Дании работают, и в-третьих, чтобы увести взгляд в сторону", - сказала Захарова на брифинге. "Я хотела бы развеять домыслы наших натовских непартнеров. В период с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот отрабатывал практические действия на морских полигонах Балтийского моря в рамках планового учения. Силы и средства Балтийского флота, привлекавшиеся в указанный период к проведению планового учения, не могли находиться в районе предполагаемого совершения террористического акта на линии магистрального газопровода "Северный поток 2" в связи со значительной географической удаленностью полигонов Балтийского флота", - добавила официальный представитель. По ее словам, все мероприятия боевой подготовки Балтийского флота "проводились на морских полигонах в восточной и центральной части Балтийского моря", в то время как место подрыва газопровода "Северный поток 2" находится в районе острова Борнхольм в западной части Балтийского моря, в исключительной экономической зоне Дании, "где по определению исключена какая-либо деятельность сил Балтийского флота в соответствии с требованием Конвенции ООН по морскому праву". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html
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в мире, дания, россия, германия, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Дания, Россия, Германия, Мария Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
МИД опроверг публикации о военном корабле у "Северных потоков"

МИД опроверг публикации о российском корабле SS-750 в районе подрывов "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В МИД опровергли информацию, опубликованную в западных средствах массовой информации о том, что в районе взрывов газопровода "Северный поток" якобы находился российский военный корабль.
Ранее немецкое издание t-online сообщило, что в районе взрывов газопроводов "Северный поток" за четыре дня до инцидента якобы находился российский военный корабль SS-750, на борту которого якобы могло находиться оборудование, в частности, миниподлодка для осуществления специальных операций на морском дне.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные публикации в СМИ Дании, Германии и Швеции вбросами и обратила внимание, что все время, прошедшее со времени взрывов на "Северных потоках", датские спецслужбы "дружно молчали" о том, что у них якобы есть спутниковые снимки с российским кораблем.
"Первое, что скажет любой журналист, обыватель, любой человек - "а можно посмотреть?". На это есть ответ у датских спецслужб - "эти снимки командование ВС Дании обнародовать не намерено". Знаете почему? Это даже смешно - "в силу их чувствительного характера"... Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов, чтобы создать ощущение, во-первых, что расследование ведется, во-вторых, что компетентные органы Дании работают, и в-третьих, чтобы увести взгляд в сторону", - сказала Захарова на брифинге.
"Я хотела бы развеять домыслы наших натовских непартнеров. В период с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот отрабатывал практические действия на морских полигонах Балтийского моря в рамках планового учения. Силы и средства Балтийского флота, привлекавшиеся в указанный период к проведению планового учения, не могли находиться в районе предполагаемого совершения террористического акта на линии магистрального газопровода "Северный поток 2" в связи со значительной географической удаленностью полигонов Балтийского флота", - добавила официальный представитель.
По ее словам, все мероприятия боевой подготовки Балтийского флота "проводились на морских полигонах в восточной и центральной части Балтийского моря", в то время как место подрыва газопровода "Северный поток 2" находится в районе острова Борнхольм в западной части Балтийского моря, в исключительной экономической зоне Дании, "где по определению исключена какая-либо деятельность сил Балтийского флота в соответствии с требованием Конвенции ООН по морскому праву".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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