https://ria.ru/20230503/terakt-1869335514.html
Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть
Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть - РИА Новости, 03.05.2023
Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть
Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что подбирал других лиц в агентурную сеть украинской разведки, видеозапись с его опросом РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:30
2023-05-03T10:30
2023-05-03T10:30
россия
украина
киев
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
фсб
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что подбирал других лиц в агентурную сеть украинской разведки, видеозапись с его опросом обнародовала ФСБ России. "Задача по поводу агентурной сети. Моя задача была искать людей, которые готовы сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами", - сказал Подвальный. Он также рассказал, каким образом выходил на связь со своими кураторами. ФСБ сообщила, что раскрыла агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный, которому в Киеве присвоили псевдоним "Сократ". Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868034427.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_b151a578746e4cfdc1faa22519b96664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир константинов, сергей аксенов (политик), фсб, происшествия
Россия, Украина, Киев, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), ФСБ, Происшествия
Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть
Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть украинской разведки