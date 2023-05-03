https://ria.ru/20230503/terakt-1869335514.html

Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть

Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть - РИА Новости, 03.05.2023

Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть

Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что подбирал других лиц в агентурную сеть украинской разведки, видеозапись с его опросом РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:30

2023-05-03T10:30

2023-05-03T10:30

россия

украина

киев

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

фсб

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что подбирал других лиц в агентурную сеть украинской разведки, видеозапись с его опросом обнародовала ФСБ России. "Задача по поводу агентурной сети. Моя задача была искать людей, которые готовы сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами", - сказал Подвальный. Он также рассказал, каким образом выходил на связь со своими кураторами. ФСБ сообщила, что раскрыла агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный, которому в Киеве присвоили псевдоним "Сократ". Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.

https://ria.ru/20230427/vzryv-1868034427.html

россия

украина

киев

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Варвара Скокшина

россия, украина, киев, владимир константинов, сергей аксенов (политик), фсб, происшествия