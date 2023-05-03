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В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке - РИА Новости, 03.05.2023
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10:05 03.05.2023 (обновлено: 10:17 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/terakt-1869329677.html
В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке
В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке - РИА Новости, 03.05.2023
В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке
Изъятая у задержанных при подготовке терактов в Крыму взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:05
2023-05-03T10:17
происшествия
украина
россия
фсб
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Изъятая у задержанных при подготовке терактов в Крыму взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля, сообщает ЦОС ФСБ. "В рамках расследования подрыва железнодорожных путей в республике Крым 23 февраля 2023 года установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии", - говорится в сообщении. По данным силовиков, в рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России терактов. Добавляется, что мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов продолжаются.
https://ria.ru/20230503/krym-1869327502.html
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происшествия, украина, россия, фсб
Происшествия, Украина, Россия, ФСБ
В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке

ФСБ: изъятая в Крыму взрывчатка идентична использовавшейся при подрыве ж/д путей в феврале

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Изъятая у задержанных при подготовке терактов в Крыму взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля, сообщает ЦОС ФСБ.
"В рамках расследования подрыва железнодорожных путей в республике Крым 23 февраля 2023 года установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии", - говорится в сообщении.
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В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму
Вчера, 09:53
По данным силовиков, в рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России терактов.
Добавляется, что мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов продолжаются.
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