https://ria.ru/20230503/terakt-1869329677.html

В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке

В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке - РИА Новости, 03.05.2023

В ФСБ рассказали об изъятой в Крыму взрывчатке

Изъятая у задержанных при подготовке терактов в Крыму взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:05

2023-05-03T10:05

2023-05-03T10:17

происшествия

украина

россия

фсб

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Изъятая у задержанных при подготовке терактов в Крыму взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля, сообщает ЦОС ФСБ. "В рамках расследования подрыва железнодорожных путей в республике Крым 23 февраля 2023 года установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии", - говорится в сообщении. По данным силовиков, в рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России терактов. Добавляется, что мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов продолжаются.

https://ria.ru/20230503/krym-1869327502.html

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украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, россия, фсб