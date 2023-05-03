Во Владикавказе открылся музей Вахтангова
Во Владикавказе в Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Во Владикавказе в открывшемся Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция, которая рассказывает о его жизни на родине – столице Северной Осетии.
На втором этаже реконструировали исторический интерьер покоев семьи: кабинет отца, спальню Евгения, столовую, где собиралась домашние.
«
"В экспозиции – мебель, предметы быта и уникальные раритеты, переданные в дар наследниками Вахтангова, Цецилии Мансуровой (первой исполнительницы роли Турандот) и других его учеников, а также материалы из архива музея Театра Вахтангова, собранные самим Евгением Богратионовичем и сохраненные его вдовой Надеждой Вахтанговой", – сказано в материалах нового музея.
Одну из комнат посвятили последнему спектаклю Вахтангова – "Принцессе Турандот" (1922 года).
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкИнтерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
1 из 5
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
2 из 5
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкИнтерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
3 из 5
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкИнтерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
4 из 5
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
1 из 5
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
2 из 5
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
3 из 5
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
4 из 5
Ранее, 30 апреля, состоялось торжественное открытие самого дома, реставрация которого началась в 2018 году по инициативе Театра имени Вахтангова.
«
"Крышу покрыли черепицей XIX века, такой же, как на многих домах во Владикавказе при жизни Вахтангова. Стены доукомплектовали кирпичом дореволюционного производства, который делали в столице Северной Осетии на заводе барона Штейнгеля и Владимира Грозмана. По чудом сохранившимся единичным образцам воссозданы точные копии окон, дверей, фурнитуры", – рассказали в Театре Вахтангова.
Кроме того, отреставрировали входную дверь, которая сохранилась с того времени, как в этом доме жил Евгений Вахтангов.
На первом этаже расположилось арт-кафе, которое начнет свою работу 3 мая. Свои моноспектакли покажут Евгений Князев и Юлия Рутберг.