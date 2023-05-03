https://ria.ru/20230503/teatr-1869293348.html

Во Владикавказе открылся музей Вахтангова

Во Владикавказе открылся музей Вахтангова - РИА Новости, 03.05.2023

Во Владикавказе открылся музей Вахтангова

Во Владикавказе в открывшемся Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция, которая рассказывает о его жизни на родине – столице Северной Осетии. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T06:03

2023-05-03T06:03

2023-05-03T06:03

культура

театр имени е. вахтангова

владикавказ

евгений вахтангов

евгений князев

юлия рутберг

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Во Владикавказе в открывшемся Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция, которая рассказывает о его жизни на родине – столице Северной Осетии. На втором этаже реконструировали исторический интерьер покоев семьи: кабинет отца, спальню Евгения, столовую, где собиралась домашние. Одну из комнат посвятили последнему спектаклю Вахтангова – "Принцессе Турандот" (1922 года).Ранее, 30 апреля, состоялось торжественное открытие самого дома, реставрация которого началась в 2018 году по инициативе Театра имени Вахтангова. Кроме того, отреставрировали входную дверь, которая сохранилась с того времени, как в этом доме жил Евгений Вахтангов. На первом этаже расположилось арт-кафе, которое начнет свою работу 3 мая. Свои моноспектакли покажут Евгений Князев и Юлия Рутберг.

https://ria.ru/20230430/teatr-1868804123.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

театр имени е. вахтангова, владикавказ, евгений вахтангов, евгений князев, юлия рутберг