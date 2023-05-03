Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе открылся музей Вахтангова - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:03 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/teatr-1869293348.html
Во Владикавказе открылся музей Вахтангова
Во Владикавказе открылся музей Вахтангова - РИА Новости, 03.05.2023
Во Владикавказе открылся музей Вахтангова
Во Владикавказе в открывшемся Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция, которая рассказывает о его жизни на родине – столице Северной Осетии. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:03
2023-05-03T06:03
культура
театр имени е. вахтангова
владикавказ
евгений вахтангов
евгений князев
юлия рутберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869295362_0:134:2991:1816_1920x0_80_0_0_58b3fbc6c25656a8274157cb14e583e4.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Во Владикавказе в открывшемся Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция, которая рассказывает о его жизни на родине – столице Северной Осетии. На втором этаже реконструировали исторический интерьер покоев семьи: кабинет отца, спальню Евгения, столовую, где собиралась домашние. Одну из комнат посвятили последнему спектаклю Вахтангова – "Принцессе Турандот" (1922 года).Ранее, 30 апреля, состоялось торжественное открытие самого дома, реставрация которого началась в 2018 году по инициативе Театра имени Вахтангова. Кроме того, отреставрировали входную дверь, которая сохранилась с того времени, как в этом доме жил Евгений Вахтангов. На первом этаже расположилось арт-кафе, которое начнет свою работу 3 мая. Свои моноспектакли покажут Евгений Князев и Юлия Рутберг.
https://ria.ru/20230430/teatr-1868804123.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869295362_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_6d315af06593eef7890f9e04feccc02c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр имени е. вахтангова, владикавказ, евгений вахтангов, евгений князев, юлия рутберг
Культура, Театр имени Е. Вахтангова, Владикавказ, Евгений Вахтангов, Евгений Князев, Юлия Рутберг
Во Владикавказе открылся музей Вахтангова

Во Владикавказе в Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Во Владикавказе в открывшемся Доме Евгения Вахтангова начала работу музейная экспозиция, которая рассказывает о его жизни на родине – столице Северной Осетии.
На втором этаже реконструировали исторический интерьер покоев семьи: кабинет отца, спальню Евгения, столовую, где собиралась домашние.
«
"В экспозиции – мебель, предметы быта и уникальные раритеты, переданные в дар наследниками Вахтангова, Цецилии Мансуровой (первой исполнительницы роли Турандот) и других его учеников, а также материалы из архива музея Театра Вахтангова, собранные самим Евгением Богратионовичем и сохраненные его вдовой Надеждой Вахтанговой", – сказано в материалах нового музея.
Одну из комнат посвятили последнему спектаклю Вахтангова – "Принцессе Турандот" (1922 года).
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкИнтерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкИнтерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкИнтерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДом Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 5
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 5
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 5
Интерьер в Доме Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 5
Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Ранее, 30 апреля, состоялось торжественное открытие самого дома, реставрация которого началась в 2018 году по инициативе Театра имени Вахтангова.
«
"Крышу покрыли черепицей XIX века, такой же, как на многих домах во Владикавказе при жизни Вахтангова. Стены доукомплектовали кирпичом дореволюционного производства, который делали в столице Северной Осетии на заводе барона Штейнгеля и Владимира Грозмана. По чудом сохранившимся единичным образцам воссозданы точные копии окон, дверей, фурнитуры", – рассказали в Театре Вахтангова.
Кроме того, отреставрировали входную дверь, которая сохранилась с того времени, как в этом доме жил Евгений Вахтангов.
На первом этаже расположилось арт-кафе, которое начнет свою работу 3 мая. Свои моноспектакли покажут Евгений Князев и Юлия Рутберг.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова
30 апреля, 15:36
 
КультураТеатр имени Е. ВахтанговаВладикавказЕвгений ВахтанговЕвгений КнязевЮлия Рутберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала