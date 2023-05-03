https://ria.ru/20230503/taman-1869319482.html

Власти опровергли сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани

Власти опровергли сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани - РИА Новости, 03.05.2023

Власти опровергли сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей в районе пожара на нефтебазе в Тамани. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:02

2023-05-03T09:02

2023-05-03T09:02

происшествия

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей в районе пожара на нефтебазе в Тамани. В среду Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе (Тамань) горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. При этом в телеграм-канале Readovka появилась информация о том, что людей в районе пожара на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна эвакуируют. "Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал Кондратьев в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869319080.html

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

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Влада Копылова

происшествия, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край, вениамин кондратьев