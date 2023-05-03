https://ria.ru/20230503/taman-1869319482.html
Власти опровергли сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани
Власти опровергли сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани - РИА Новости, 03.05.2023
Власти опровергли сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей в районе пожара на нефтебазе в Тамани. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:02
2023-05-03T09:02
2023-05-03T09:02
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей в районе пожара на нефтебазе в Тамани. В среду Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе (Тамань) горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. При этом в телеграм-канале Readovka появилась информация о том, что людей в районе пожара на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна эвакуируют. "Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869319080.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Власти опровергли сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани
Глава Кубани Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе в Тамани