https://ria.ru/20230503/sudan-1869348116.html
Турция временно перенесет посольство из Хартума в Порт-Судан
Турция временно перенесет посольство из Хартума в Порт-Судан - РИА Новости, 03.05.2023
Турция временно перенесет посольство из Хартума в Порт-Судан
Турецкие власти приняли предложение суданских представителей по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в Судане столкновений, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:08
2023-05-03T11:08
2023-05-03T11:08
в мире
турция
хартум (город)
судан
мевлют чавушоглу
столкновения в хартуме
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СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости. Турецкие власти приняли предложение суданских представителей по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в Судане столкновений, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Суданская сторона предложила нам перенести посольство из Хартума в Порт-Судан, они выделят нам там площадку. В районе, где находится наше посольство, ожесточенные столкновения, идут уличные бои. Мы приняли решение временно перенести дипмиссию в Порт-Судан", - сообщил министр в интервью телеканалу NTV. Он отметил, что пули попали в здание посольства в Хартуме, несколько граждан Турции пострадали в ходе столкновений. Чавушоглу сообщил, что Турция эвакуировала из Судана 2 061 человека, из них 1763 - турецкие подданные. Обстановка в Судане серьезно обострилась в середине апреля, когда в столице и ряде других провинций начались вооруженные столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило, что число погибших в ходе вооруженных столкновений увеличилось до 550, пострадали 4926 человек.
https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html
https://ria.ru/20230502/sudan-1869108861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хартум (город), судан, мевлют чавушоглу, столкновения в хартуме
В мире, Турция, Хартум (город), Судан, Мевлют Чавушоглу, Столкновения в Хартуме
Турция временно перенесет посольство из Хартума в Порт-Судан
Турецкие власти приняли предложение по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан
СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости.
Турецкие власти приняли предложение суданских представителей по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в Судане столкновений, сообщил
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Суданская сторона предложила нам перенести посольство из Хартума в Порт-Судан, они выделят нам там площадку. В районе, где находится наше посольство, ожесточенные столкновения, идут уличные бои. Мы приняли решение временно перенести дипмиссию в Порт-Судан", - сообщил министр в интервью телеканалу NTV.
В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана
Он отметил, что пули попали в здание посольства в Хартуме, несколько граждан Турции пострадали в ходе столкновений. Чавушоглу сообщил, что Турция эвакуировала из Судана 2 061 человека, из них 1763 - турецкие подданные.
Обстановка в Судане серьезно обострилась в середине апреля, когда в столице и ряде других провинций начались вооруженные столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило, что число погибших в ходе вооруженных столкновений увеличилось до 550, пострадали 4926 человек.
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта