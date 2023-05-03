https://ria.ru/20230503/sudan-1869310082.html
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению - РИА Новости, 03.05.2023
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению
Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:44
2023-05-03T06:44
2023-05-03T06:44
судан
саудовская аравия
эр-рияд (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe3b8402f69efe1cad7072ddbb20232c.jpg
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское министерство иностранных дел в Twitter. Эр-Рияд "решительно осудил это нападение", призвав "уважать неприкосновенность дипломатических миссий и привлечь нападавших к ответственности за их действия". МИД королевства повторно призвал остановить насилие в Судане и обеспечить защиту дипломатов, иностранных резидентов и суданских гражданских лиц. Обстановка в Судане серьезно обострилась в середине апреля, когда в столице и ряде других провинций начались вооруженные столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило, что число погибших в ходе вооруженных столкновений увеличилось до 550, пострадали 4926 человек.
https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html
судан
саудовская аравия
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb6e4a6cd1a14efcc3c633fe68195809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, саудовская аравия, эр-рияд (город), в мире
Судан, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), В мире
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению
Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению неизвестных
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское министерство иностранных дел в Twitter.
«
"На здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане во вторник было совершено нападение. Группа неизвестных вооруженных людей украла имущество из офиса, выведя из строя системы и серверы", - говорится в сообщении.
Эр-Рияд
"решительно осудил это нападение", призвав "уважать неприкосновенность дипломатических миссий и привлечь нападавших к ответственности за их действия".
МИД королевства повторно призвал остановить насилие в Судане и обеспечить защиту дипломатов, иностранных резидентов и суданских гражданских лиц.
Обстановка в Судане серьезно обострилась в середине апреля, когда в столице и ряде других провинций начались вооруженные столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило, что число погибших в ходе вооруженных столкновений увеличилось до 550, пострадали 4926 человек.
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие