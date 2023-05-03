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Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению - РИА Новости, 03.05.2023
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06:44 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sudan-1869310082.html
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению - РИА Новости, 03.05.2023
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению
Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:44
2023-05-03T06:44
судан
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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское министерство иностранных дел в Twitter. Эр-Рияд "решительно осудил это нападение", призвав "уважать неприкосновенность дипломатических миссий и привлечь нападавших к ответственности за их действия". МИД королевства повторно призвал остановить насилие в Судане и обеспечить защиту дипломатов, иностранных резидентов и суданских гражданских лиц. Обстановка в Судане серьезно обострилась в середине апреля, когда в столице и ряде других провинций начались вооруженные столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило, что число погибших в ходе вооруженных столкновений увеличилось до 550, пострадали 4926 человек.
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судан, саудовская аравия, эр-рияд (город), в мире
Судан, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), В мире
Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению

Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению неизвестных

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское министерство иностранных дел в Twitter.
«
"На здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане во вторник было совершено нападение. Группа неизвестных вооруженных людей украла имущество из офиса, выведя из строя системы и серверы", - говорится в сообщении.
Эр-Рияд "решительно осудил это нападение", призвав "уважать неприкосновенность дипломатических миссий и привлечь нападавших к ответственности за их действия".
МИД королевства повторно призвал остановить насилие в Судане и обеспечить защиту дипломатов, иностранных резидентов и суданских гражданских лиц.
Обстановка в Судане серьезно обострилась в середине апреля, когда в столице и ряде других провинций начались вооруженные столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило, что число погибших в ходе вооруженных столкновений увеличилось до 550, пострадали 4926 человек.
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