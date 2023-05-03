https://ria.ru/20230503/sudan-1869310082.html

Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению

Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению - РИА Новости, 03.05.2023

Саудовское здание атташата по культуре в Судане подверглось нападению

Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T06:44

2023-05-03T06:44

2023-05-03T06:44

судан

саудовская аравия

эр-рияд (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe3b8402f69efe1cad7072ddbb20232c.jpg

ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению и ограблению со стороны неизвестных вооруженных людей, сообщило саудовское министерство иностранных дел в Twitter. Эр-Рияд "решительно осудил это нападение", призвав "уважать неприкосновенность дипломатических миссий и привлечь нападавших к ответственности за их действия". МИД королевства повторно призвал остановить насилие в Судане и обеспечить защиту дипломатов, иностранных резидентов и суданских гражданских лиц. Обстановка в Судане серьезно обострилась в середине апреля, когда в столице и ряде других провинций начались вооруженные столкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило, что число погибших в ходе вооруженных столкновений увеличилось до 550, пострадали 4926 человек.

https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html

судан

саудовская аравия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, саудовская аравия, эр-рияд (город), в мире