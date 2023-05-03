https://ria.ru/20230503/strelba-1869519968.html

СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте

СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте

Один человек погиб, как минимум четверо ранены после стрельбы в американском городе Атланта, сообщил CNN. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:42

2023-05-03T21:42

2023-05-03T22:01

в мире

атланта

сша

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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Один человек погиб, как минимум четверо ранены после стрельбы в американском городе Атланта, сообщил CNN. По данным телеканала, огонь открыл бывший военный, который пришел на прием в медучреждение для психологической оценки. Предположительно, мужчину что-то вывело его из себя, он достал оружие и начал стрелять.Полицейские разыскивают предполагаемого преступника и распространили фотографии с его изображением.К месту происшествия стянули значительные силы охраны правопорядка, на улицах заметили бронированные автомобили спецназа.

https://ria.ru/20230429/strelba-1868706166.html

атланта

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, атланта, сша