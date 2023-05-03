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СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте - РИА Новости, 03.05.2023
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21:42 03.05.2023 (обновлено: 22:01 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/strelba-1869519968.html
СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте
СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте
Один человек погиб, как минимум четверо ранены после стрельбы в американском городе Атланта, сообщил CNN. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:42
2023-05-03T22:01
в мире
атланта
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Один человек погиб, как минимум четверо ранены после стрельбы в американском городе Атланта, сообщил CNN. По данным телеканала, огонь открыл бывший военный, который пришел на прием в медучреждение для психологической оценки. Предположительно, мужчину что-то вывело его из себя, он достал оружие и начал стрелять.Полицейские разыскивают предполагаемого преступника и распространили фотографии с его изображением.К месту происшествия стянули значительные силы охраны правопорядка, на улицах заметили бронированные автомобили спецназа.
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в мире, атланта, сша
В мире, Атланта, США
СМИ сообщили об одном погибшем и четверых раненых при стрельбе в Атланте

CNN: при стрельбе в медучреждении в Атланте один человек погиб, четверо пострадали

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Один человек погиб, как минимум четверо ранены после стрельбы в американском городе Атланта, сообщил CNN.
По данным телеканала, огонь открыл бывший военный, который пришел на прием в медучреждение для психологической оценки. Предположительно, мужчину что-то вывело его из себя, он достал оружие и начал стрелять.
Полицейские разыскивают предполагаемого преступника и распространили фотографии с его изображением.
К месту происшествия стянули значительные силы охраны правопорядка, на улицах заметили бронированные автомобили спецназа.
Полиция в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В Техасе пять человек погибли при стрельбе
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В миреАтлантаСША
 
 
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