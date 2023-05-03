https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html
В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу
В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу - РИА Новости, 03.05.2023
В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу
Отец стрелка в школе в Сербии задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры, заявил глава МВД Сербии Братислав РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:45
2023-05-03T15:45
2023-05-03T15:45
в мире
сербия
белград (город)
братислав гашич
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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Отец стрелка в школе в Сербии задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры, заявил глава МВД Сербии Братислав Гашич. Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего стрелка Косту Кецмановича, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. Министр образования Сербии Бранко Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию в среду. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших. Гашич уточнил, что по неподтвержденной пока информации отец водил сына в тир, что по его мнению не подобает "ребенку 12-13 лет", и в отношении отца "будут предприняты предусмотренные законом меры". Как ранее сообщил начальник управления полиции Белграда Веселин Милич, стрельба была запланирована школьником за месяц до совершения преступления, он расписал и расчертил заранее план действий с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу. Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем - 7 мая, а занятия в среду во вторую смену отменены, продолжатся в четверг с минуты молчания. Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе в Сербии, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - одна девочка с ранением в голову, и мальчик с ранением в шею, проводятся операции. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя "коктейлями Молотова", которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации он - примерный ученик, сын медиков.
https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html
https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город), братислав гашич
В мире, Сербия, Белград (город), Братислав Гашич
В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу
В Сербии задержали отца подростка, который устроил стрельбу в школе в Белграде
БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Отец стрелка в школе в Сербии задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры, заявил глава МВД Сербии Братислав Гашич.
Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего стрелка Косту Кецмановича, который в среду в школе в Белграде
применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу.
Школьник, открывший стрельбу в Белграде, месяц планировал нападение
Министр образования Сербии Бранко Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию в среду. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших.
«
"Отец совершившего это тяжкое преступление, у меня нет других слов, страшное, задержан. Оба пистолета, которые обнаружены, - один в рюкзаке, другой послужил орудием преступления, имеют легальное разрешение на имя отца от 2016 и 2017 годов. У него несколько единиц оружия, и он утверждает, что они были заперты в сейфе с шифром, но очевидно, ребенок знал шифр и достал еще три полных обоймы", - заявил глава МВД.
Гашич уточнил, что по неподтвержденной пока информации отец водил сына в тир, что по его мнению не подобает "ребенку 12-13 лет", и в отношении отца "будут предприняты предусмотренные законом меры".
Как ранее сообщил начальник управления полиции Белграда Веселин Милич, стрельба была запланирована школьником за месяц до совершения преступления, он расписал и расчертил заранее план действий с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу.
Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем - 7 мая, а занятия в среду во вторую смену отменены, продолжатся в четверг с минуты молчания.
Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе в Сербии, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - одна девочка с ранением в голову, и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.
Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя "коктейлями Молотова", которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации он - примерный ученик, сын медиков.
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