https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html

В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу

В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу - РИА Новости, 03.05.2023

В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу

Отец стрелка в школе в Сербии задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры, заявил глава МВД Сербии Братислав РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:45

2023-05-03T15:45

2023-05-03T15:45

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братислав гашич

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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Отец стрелка в школе в Сербии задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры, заявил глава МВД Сербии Братислав Гашич. Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего стрелка Косту Кецмановича, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. Министр образования Сербии Бранко Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию в среду. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших. Гашич уточнил, что по неподтвержденной пока информации отец водил сына в тир, что по его мнению не подобает "ребенку 12-13 лет", и в отношении отца "будут предприняты предусмотренные законом меры". Как ранее сообщил начальник управления полиции Белграда Веселин Милич, стрельба была запланирована школьником за месяц до совершения преступления, он расписал и расчертил заранее план действий с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу. Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем - 7 мая, а занятия в среду во вторую смену отменены, продолжатся в четверг с минуты молчания. Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе в Сербии, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - одна девочка с ранением в голову, и мальчик с ранением в шею, проводятся операции. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя "коктейлями Молотова", которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации он - примерный ученик, сын медиков.

https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html

https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), братислав гашич