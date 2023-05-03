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СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе - РИА Новости, 03.05.2023
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10:35 03.05.2023 (обновлено: 11:22 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/strelba-1869336423.html
СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе
СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе
Полиция Белграда задержала подростка по подозрению в стрельбе в школе, сообщило издание "Вечерне новости". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:35
2023-05-03T11:22
белград (город)
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Полиция Белграда задержала подростка по подозрению в стрельбе в школе, сообщило издание "Вечерне новости".ЧП произошло утром в среду в районе Врачар в центре сербской столицы.В МВД Сербии подтвердили факт стрельбы и задержание подозреваемого. В ведомстве отметили, что ученик школы "из пистолета отца сделал несколько выстрелов в сторону учеников и охраны" учебного заведения.В министерстве не уточнили количество пострадавших.
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белград (город), в мире, сербия
Белград (город), В мире, Сербия
СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе

"Вечерне новости": в Белграде школьник застрелил охранника и ранил еще несколько человек

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Полиция Белграда задержала подростка по подозрению в стрельбе в школе, сообщило издание "Вечерне новости".
«
"Полиция задержала ученика 7 класса. <...> По имеющейся информации, убит охранник, ранена учительница и несколько учеников. На месте находится большое количество полицейских", — говорится в публикации.
ЧП произошло утром в среду в районе Врачар в центре сербской столицы.
В МВД Сербии подтвердили факт стрельбы и задержание подозреваемого. В ведомстве отметили, что ученик школы "из пистолета отца сделал несколько выстрелов в сторону учеников и охраны" учебного заведения.
В министерстве не уточнили количество пострадавших.
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