СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе
"Вечерне новости": в Белграде школьник застрелил охранника и ранил еще несколько человек
© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Полиция Белграда задержала подростка по подозрению в стрельбе в школе, сообщило издание "Вечерне новости".
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"Полиция задержала ученика 7 класса. <...> По имеющейся информации, убит охранник, ранена учительница и несколько учеников. На месте находится большое количество полицейских", — говорится в публикации.
ЧП произошло утром в среду в районе Врачар в центре сербской столицы.
В МВД Сербии подтвердили факт стрельбы и задержание подозреваемого. В ведомстве отметили, что ученик школы "из пистолета отца сделал несколько выстрелов в сторону учеников и охраны" учебного заведения.
В министерстве не уточнили количество пострадавших.