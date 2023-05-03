https://ria.ru/20230503/strelba-1869336423.html

СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе

СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе

Полиция Белграда задержала подростка по подозрению в стрельбе в школе, сообщило издание "Вечерне новости". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:35

2023-05-03T10:35

2023-05-03T11:22

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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Полиция Белграда задержала подростка по подозрению в стрельбе в школе, сообщило издание "Вечерне новости".ЧП произошло утром в среду в районе Врачар в центре сербской столицы.В МВД Сербии подтвердили факт стрельбы и задержание подозреваемого. В ведомстве отметили, что ученик школы "из пистолета отца сделал несколько выстрелов в сторону учеников и охраны" учебного заведения.В министерстве не уточнили количество пострадавших.

https://ria.ru/20230123/kosovo-1846822861.html

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Кирилл Волков

белград (город), в мире, сербия