https://ria.ru/20230503/stavka-1869515628.html

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года - РИА Новости, 04.05.2023

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года

Федрезерв (ФРС) США по итогам майского заседания поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25 процента годовых. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-03T21:12

2023-05-03T21:12

2023-05-04T01:45

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Федрезерв (ФРС) США по итогам майского заседания поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25 процента годовых.Теперь ставка достигла максимального уровня с 2006 года, когда она составляла 5,25 процента годовых. Именно такое решение ФРС прогнозировали аналитики.ФРС назвала дальнейший рост ставки уместным, цель Федрезерва — добиться в долгосрочной перспективе максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов.Как следует из пресс-релиза Федрезерва, ФРС намерена отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики и корректировать монетарную политику при появлении рисков для реализации поставленных задач.ФРС также подтвердила намерение продолжить сокращение активов на своем балансе в соответствии с прошлогодним планом. В марте и феврале ФРС уже поднимала ставку на 25 базисных пунктов, еще на 50 базисных пунктов ее увеличили в декабре. В марте 2022 года ставка была повышена впервые с декабря 2018-го после ее внепланового снижения в 2020-м в ответ на пандемию коронавируса.

https://ria.ru/20230322/finansy-1859671065.html

https://ria.ru/20230502/dollar-1869047012.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире