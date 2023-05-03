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ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года - РИА Новости, 04.05.2023
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21:12 03.05.2023 (обновлено: 01:45 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/stavka-1869515628.html
ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года
ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года - РИА Новости, 04.05.2023
ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года
Федрезерв (ФРС) США по итогам майского заседания поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25 процента годовых. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T21:12
2023-05-04T01:45
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Федрезерв (ФРС) США по итогам майского заседания поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25 процента годовых.Теперь ставка достигла максимального уровня с 2006 года, когда она составляла 5,25 процента годовых. Именно такое решение ФРС прогнозировали аналитики.ФРС назвала дальнейший рост ставки уместным, цель Федрезерва — добиться в долгосрочной перспективе максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов.Как следует из пресс-релиза Федрезерва, ФРС намерена отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики и корректировать монетарную политику при появлении рисков для реализации поставленных задач.ФРС также подтвердила намерение продолжить сокращение активов на своем балансе в соответствии с прошлогодним планом. В марте и феврале ФРС уже поднимала ставку на 25 базисных пунктов, еще на 50 базисных пунктов ее увеличили в декабре. В марте 2022 года ставка была повышена впервые с декабря 2018-го после ее внепланового снижения в 2020-м в ответ на пандемию коронавируса.
https://ria.ru/20230322/finansy-1859671065.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года — 5-5,25% годовых

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Федрезерв (ФРС) США по итогам майского заседания поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25 процента годовых.
Теперь ставка достигла максимального уровня с 2006 года, когда она составляла 5,25 процента годовых. Именно такое решение ФРС прогнозировали аналитики.
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ФРС назвала дальнейший рост ставки уместным, цель Федрезерва — добиться в долгосрочной перспективе максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов.
Как следует из пресс-релиза Федрезерва, ФРС намерена отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики и корректировать монетарную политику при появлении рисков для реализации поставленных задач.
ФРС также подтвердила намерение продолжить сокращение активов на своем балансе в соответствии с прошлогодним планом.
В марте и феврале ФРС уже поднимала ставку на 25 базисных пунктов, еще на 50 базисных пунктов ее увеличили в декабре. В марте 2022 года ставка была повышена впервые с декабря 2018-го после ее внепланового снижения в 2020-м в ответ на пандемию коронавируса.
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