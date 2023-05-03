https://ria.ru/20230503/ssha-1869470507.html

США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль

США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль

США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:34

2023-05-03T17:34

2023-05-03T17:55

в мире

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Я видел сообщения, я просто не могу подтвердить их каким-либо образом", - сказал Блинкен, выступая на мероприятии о свободе прессы.Трансляцию мероприятия вел госдепартамент.Как заявил госсекретарь, информация из Кремля не вызывает доверия. "Я бы все исходящее от Кремля делил на два", - заявил Блинкен."Мы увидим факты, пока сложно комментировать и спекулировать без знания фактов", - заявил Блинкен.Он заявил, что "в широком смысле" США оставляют Украине решать, "как она будет защищать себя".

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869442668.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, энтони блинкен