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США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
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17:34 03.05.2023 (обновлено: 17:55 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ssha-1869470507.html
США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль
США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль
США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:34
2023-05-03T17:55
в мире
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Я видел сообщения, я просто не могу подтвердить их каким-либо образом", - сказал Блинкен, выступая на мероприятии о свободе прессы.Трансляцию мероприятия вел госдепартамент.Как заявил госсекретарь, информация из Кремля не вызывает доверия. "Я бы все исходящее от Кремля делил на два", - заявил Блинкен."Мы увидим факты, пока сложно комментировать и спекулировать без знания фактов", - заявил Блинкен.Он заявил, что "в широком смысле" США оставляют Украине решать, "как она будет защищать себя".
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в мире, сша, энтони блинкен
В мире, США, Энтони Блинкен
США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль

Блинкен: США видели сообщения об атаке дрона на Кремль, но пока не могут подтвердить их

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я видел сообщения, я просто не могу подтвердить их каким-либо образом", - сказал Блинкен, выступая на мероприятии о свободе прессы.
Трансляцию мероприятия вел госдепартамент.
Как заявил госсекретарь, информация из Кремля не вызывает доверия. "Я бы все исходящее от Кремля делил на два", - заявил Блинкен.
"Мы увидим факты, пока сложно комментировать и спекулировать без знания фактов", - заявил Блинкен.
Он заявил, что "в широком смысле" США оставляют Украине решать, "как она будет защищать себя".
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