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США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль
США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль
США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:34
2023-05-03T17:34
2023-05-03T17:55
в мире
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Я видел сообщения, я просто не могу подтвердить их каким-либо образом", - сказал Блинкен, выступая на мероприятии о свободе прессы.Трансляцию мероприятия вел госдепартамент.Как заявил госсекретарь, информация из Кремля не вызывает доверия. "Я бы все исходящее от Кремля делил на два", - заявил Блинкен."Мы увидим факты, пока сложно комментировать и спекулировать без знания фактов", - заявил Блинкен.Он заявил, что "в широком смысле" США оставляют Украине решать, "как она будет защищать себя".
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869442668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, энтони блинкен
В мире, США, Энтони Блинкен
США "пока не могут подтвердить" сообщения об атаке дрона на Кремль
Блинкен: США видели сообщения об атаке дрона на Кремль, но пока не могут подтвердить их
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США видели сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не могут подтвердить их достоверность, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я видел сообщения, я просто не могу подтвердить их каким-либо образом", - сказал Блинкен, выступая на мероприятии о свободе прессы.
Трансляцию мероприятия вел госдепартамент.
Как заявил госсекретарь, информация из Кремля не вызывает доверия. "Я бы все исходящее от Кремля делил на два", - заявил Блинкен
.
"Мы увидим факты, пока сложно комментировать и спекулировать без знания фактов", - заявил Блинкен.
Он заявил, что "в широком смысле" США оставляют Украине
решать, "как она будет защищать себя".
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США