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Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению - РИА Новости, 03.05.2023
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15:12 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ssha-1869427544.html
Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению
Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению - РИА Новости, 03.05.2023
Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению
Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко отреагировали на заявления главы Генштаба США генерала Марка Милли о намерении Вашингтона избежать появления... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:12
2023-05-03T15:12
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
марк милли
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко отреагировали на заявления главы Генштаба США генерала Марка Милли о намерении Вашингтона избежать появления альянса России и Китая.Комментаторы портала заметили, что американский военачальник опоздал с опасениями, так как партнерство России и Китая уже имеет крупный масштаб."Сходите к врачу, узнайте, можно ли вылечить столь острую форму шизофрении?" — поинтересовался Whyacat."Как председатель штаба может следовать той же логике, что и детсадовцы? Не смейте объединяться против меня, а то я обижусь... А я буду делать, что хочу!" — возмутился один из пользователей."Откладывают урегулирование украинского конфликта, накачивают Киев оружием и накладывают санкции на Москву, оказывают давление на нас в Тайваньском вопросе, — это вот так они хотят предотвратить китайско-российский союз? Они что, сумасшедшие? Неужели они не замечают логические дыры в своих словах?" — удивился пользователь портала.Днем ранее Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, марк милли
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Марк Милли
Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению

Читатели "Гуаньча" заподозрили у главы Генштаба США шизофрению из-за слов о России и Китае

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко отреагировали на заявления главы Генштаба США генерала Марка Милли о намерении Вашингтона избежать появления альянса России и Китая.
Комментаторы портала заметили, что американский военачальник опоздал с опасениями, так как партнерство России и Китая уже имеет крупный масштаб.
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"Сходите к врачу, узнайте, можно ли вылечить столь острую форму шизофрении?" — поинтересовался Whyacat.
"Как председатель штаба может следовать той же логике, что и детсадовцы? Не смейте объединяться против меня, а то я обижусь... А я буду делать, что хочу!" — возмутился один из пользователей.
«
"Культура США — это культура шизофрении. Америка всегда права и никого не слушает! Даже если пазл не складывается, она все равно силой впихнет детали", — пояснил другой комментатор.
"Откладывают урегулирование украинского конфликта, накачивают Киев оружием и накладывают санкции на Москву, оказывают давление на нас в Тайваньском вопросе, — это вот так они хотят предотвратить китайско-российский союз? Они что, сумасшедшие? Неужели они не замечают логические дыры в своих словах?" — удивился пользователь портала.
Днем ранее Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID
18 апреля, 18:54
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияМарк Милли
 
 
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