Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению
Читатели "Гуаньча" заподозрили у главы Генштаба США шизофрению из-за слов о России и Китае
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко отреагировали на заявления главы Генштаба США генерала Марка Милли о намерении Вашингтона избежать появления альянса России и Китая.
Комментаторы портала заметили, что американский военачальник опоздал с опасениями, так как партнерство России и Китая уже имеет крупный масштаб.
"Сходите к врачу, узнайте, можно ли вылечить столь острую форму шизофрении?" — поинтересовался Whyacat.
"Как председатель штаба может следовать той же логике, что и детсадовцы? Не смейте объединяться против меня, а то я обижусь... А я буду делать, что хочу!" — возмутился один из пользователей.
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"Культура США — это культура шизофрении. Америка всегда права и никого не слушает! Даже если пазл не складывается, она все равно силой впихнет детали", — пояснил другой комментатор.
"Откладывают урегулирование украинского конфликта, накачивают Киев оружием и накладывают санкции на Москву, оказывают давление на нас в Тайваньском вопросе, — это вот так они хотят предотвратить китайско-российский союз? Они что, сумасшедшие? Неужели они не замечают логические дыры в своих словах?" — удивился пользователь портала.
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