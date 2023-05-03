https://ria.ru/20230503/ssha-1869427544.html

Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению

Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению - РИА Новости, 03.05.2023

Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению

Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко отреагировали на заявления главы Генштаба США генерала Марка Милли о намерении Вашингтона избежать появления... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:12

2023-05-03T15:12

2023-05-03T15:12

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

марк милли

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко отреагировали на заявления главы Генштаба США генерала Марка Милли о намерении Вашингтона избежать появления альянса России и Китая.Комментаторы портала заметили, что американский военачальник опоздал с опасениями, так как партнерство России и Китая уже имеет крупный масштаб."Сходите к врачу, узнайте, можно ли вылечить столь острую форму шизофрении?" — поинтересовался Whyacat."Как председатель штаба может следовать той же логике, что и детсадовцы? Не смейте объединяться против меня, а то я обижусь... А я буду делать, что хочу!" — возмутился один из пользователей."Откладывают урегулирование украинского конфликта, накачивают Киев оружием и накладывают санкции на Москву, оказывают давление на нас в Тайваньском вопросе, — это вот так они хотят предотвратить китайско-российский союз? Они что, сумасшедшие? Неужели они не замечают логические дыры в своих словах?" — удивился пользователь портала.Днем ранее Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html

https://ria.ru/20230418/konkurentsiya-1866168456.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, марк милли