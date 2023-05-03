Рейтинг@Mail.ru
"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ssha-1869422311.html
"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость
"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость - РИА Новости, 03.05.2023
"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость
Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру слабость военной промышленности США, которой может воспользоваться Китай, пишет обозреватель Хал Брэндс в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:54
2023-05-03T14:54
сша
украина
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру слабость военной промышленности США, которой может воспользоваться Китай, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.Автор статьи посетовал на то, что Штаты превратились из державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, которая с трудом может поддерживать Украину в конфликте с Россией.Журналист утверждает, что изменения в экономике США после Холодной войны, а также снижение военных расходов привели к ослаблению военно-промышленного комплекса страны, а стратегия Вашингтона по производству высокотехнологичного оружия в небольших количествах означает, что у Штатов быстрее заканчивается тот или иной вид вооружения.Эту проблему усугубляет украинский конфликт, поскольку постсоветская республика слишком быстро расходует американские боеприпасы и оружие, но у США нет возможности быстро их заменить.Брэндс утверждает, что если Вашингтон не решит свою проблему с ВПК, то Соединенные Штаты не только не смогут удержать Китай от начала войны с Америкой, но и победить в ней.Ранее Bloomberg сообщал, что американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, которые нужны, чтобы США были готовы участвовать в крупных военных конфликтах.
https://ria.ru/20230503/ssha-1869303657.html
https://ria.ru/20230502/rekruty-1869262801.html
сша
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, китай, в мире
США, Украина, Китай, В мире
"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость

Обозреватель Bloomberg Брэндс: Китай может воспользоваться слабостью США в случае войны

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру слабость военной промышленности США, которой может воспользоваться Китай, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.
«

"Американский "арсенал демократии" находится в плачевном состоянии", — говорится в материале.

Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии
Вчера, 03:21
Автор статьи посетовал на то, что Штаты превратились из державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, которая с трудом может поддерживать Украину в конфликте с Россией.
Журналист утверждает, что изменения в экономике США после Холодной войны, а также снижение военных расходов привели к ослаблению военно-промышленного комплекса страны, а стратегия Вашингтона по производству высокотехнологичного оружия в небольших количествах означает, что у Штатов быстрее заканчивается тот или иной вид вооружения.
Эту проблему усугубляет украинский конфликт, поскольку постсоветская республика слишком быстро расходует американские боеприпасы и оружие, но у США нет возможности быстро их заменить.
Брэндс утверждает, что если Вашингтон не решит свою проблему с ВПК, то Соединенные Штаты не только не смогут удержать Китай от начала войны с Америкой, но и победить в ней.
«

"Штаты могут проиграть войну великих держав против страны, которая бросает вызов американскому влиянию в западной части Тихого океана и во всем мире", — подытожил обозреватель.

Ранее Bloomberg сообщал, что американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, которые нужны, чтобы США были готовы участвовать в крупных военных конфликтах.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В армии США рассказали, сколько потребуется времени для набора рекрутов
2 мая, 19:28
 
СШАУкраинаКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала