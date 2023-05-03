"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость
Обозреватель Bloomberg Брэндс: Китай может воспользоваться слабостью США в случае войны
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру слабость военной промышленности США, которой может воспользоваться Китай, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.
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"Американский "арсенал демократии" находится в плачевном состоянии", — говорится в материале.
Автор статьи посетовал на то, что Штаты превратились из державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, которая с трудом может поддерживать Украину в конфликте с Россией.
Журналист утверждает, что изменения в экономике США после Холодной войны, а также снижение военных расходов привели к ослаблению военно-промышленного комплекса страны, а стратегия Вашингтона по производству высокотехнологичного оружия в небольших количествах означает, что у Штатов быстрее заканчивается тот или иной вид вооружения.
Эту проблему усугубляет украинский конфликт, поскольку постсоветская республика слишком быстро расходует американские боеприпасы и оружие, но у США нет возможности быстро их заменить.
Брэндс утверждает, что если Вашингтон не решит свою проблему с ВПК, то Соединенные Штаты не только не смогут удержать Китай от начала войны с Америкой, но и победить в ней.
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"Штаты могут проиграть войну великих держав против страны, которая бросает вызов американскому влиянию в западной части Тихого океана и во всем мире", — подытожил обозреватель.
Ранее Bloomberg сообщал, что американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, которые нужны, чтобы США были готовы участвовать в крупных военных конфликтах.