https://ria.ru/20230503/ssha-1869422311.html

"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость

"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость - РИА Новости, 03.05.2023

"Можем проиграть". В США признали свою главную слабость

Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру слабость военной промышленности США, которой может воспользоваться Китай, пишет обозреватель Хал Брэндс в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:54

2023-05-03T14:54

2023-05-03T14:54

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китай

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру слабость военной промышленности США, которой может воспользоваться Китай, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.Автор статьи посетовал на то, что Штаты превратились из державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, которая с трудом может поддерживать Украину в конфликте с Россией.Журналист утверждает, что изменения в экономике США после Холодной войны, а также снижение военных расходов привели к ослаблению военно-промышленного комплекса страны, а стратегия Вашингтона по производству высокотехнологичного оружия в небольших количествах означает, что у Штатов быстрее заканчивается тот или иной вид вооружения.Эту проблему усугубляет украинский конфликт, поскольку постсоветская республика слишком быстро расходует американские боеприпасы и оружие, но у США нет возможности быстро их заменить.Брэндс утверждает, что если Вашингтон не решит свою проблему с ВПК, то Соединенные Штаты не только не смогут удержать Китай от начала войны с Америкой, но и победить в ней.Ранее Bloomberg сообщал, что американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, которые нужны, чтобы США были готовы участвовать в крупных военных конфликтах.

https://ria.ru/20230503/ssha-1869303657.html

https://ria.ru/20230502/rekruty-1869262801.html

сша

украина

китай

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сша, украина, китай, в мире