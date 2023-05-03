https://ria.ru/20230503/ssha-1869304635.html

В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек

В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек - РИА Новости, 03.05.2023

В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек

Подозреваемый в убийстве пяти человек в штате Техас задержан после четырех дней розысков, передает телеканал NBC со ссылкой на местного прокурора. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T04:01

2023-05-03T04:01

2023-05-03T04:01

техас

мексика

nbc

монтгомери

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пяти человек в штате Техас задержан после четырех дней розысков, передает телеканал NBC со ссылкой на местного прокурора. Правоохранительные органы считают, что им удалось найти Франсиско Оропеза - 38-летнего нелегального иммигранта из Мексики, который в прошлую пятницу расстрелял из автоматической винтовки соседей, попросивших его прекратить пальбу под окнами. "Власти ждут отпечатков пальцев, чтобы удостовериться в том, что арестованный мужчина действительно Оропеза… Он отправлен в тюрьму округа Монтгомери и обвинен в убийстве первой степени", - цитирует телеканал прокурора округа Сан-Хасинто Тодда Диллона. Подозреваемого задержали в городке Кат-энд-Шут, в 16 милях от места преступления. В розыске участвовали 250 сотрудников различных правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230418/strelba-1866063139.html

техас

мексика

монтгомери

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

техас, мексика, nbc, монтгомери, в мире