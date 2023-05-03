Рейтинг@Mail.ru
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ssha-1869304635.html
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек - РИА Новости, 03.05.2023
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек
Подозреваемый в убийстве пяти человек в штате Техас задержан после четырех дней розысков, передает телеканал NBC со ссылкой на местного прокурора. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T04:01
2023-05-03T04:01
техас
мексика
nbc
монтгомери
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пяти человек в штате Техас задержан после четырех дней розысков, передает телеканал NBC со ссылкой на местного прокурора. Правоохранительные органы считают, что им удалось найти Франсиско Оропеза - 38-летнего нелегального иммигранта из Мексики, который в прошлую пятницу расстрелял из автоматической винтовки соседей, попросивших его прекратить пальбу под окнами. "Власти ждут отпечатков пальцев, чтобы удостовериться в том, что арестованный мужчина действительно Оропеза… Он отправлен в тюрьму округа Монтгомери и обвинен в убийстве первой степени", - цитирует телеканал прокурора округа Сан-Хасинто Тодда Диллона. Подозреваемого задержали в городке Кат-энд-Шут, в 16 милях от места преступления. В розыске участвовали 250 сотрудников различных правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230418/strelba-1866063139.html
техас
мексика
монтгомери
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
техас, мексика, nbc, монтгомери, в мире
Техас, Мексика, NBC, Монтгомери, В мире
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек

NBC: в США после четырех дней розысков арестовали подозреваемого в расстреле пяти соседей

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в Индианаполисе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пяти человек в штате Техас задержан после четырех дней розысков, передает телеканал NBC со ссылкой на местного прокурора.
Правоохранительные органы считают, что им удалось найти Франсиско Оропеза - 38-летнего нелегального иммигранта из Мексики, который в прошлую пятницу расстрелял из автоматической винтовки соседей, попросивших его прекратить пальбу под окнами.
"Власти ждут отпечатков пальцев, чтобы удостовериться в том, что арестованный мужчина действительно Оропеза… Он отправлен в тюрьму округа Монтгомери и обвинен в убийстве первой степени", - цитирует телеканал прокурора округа Сан-Хасинто Тодда Диллона.
Подозреваемого задержали в городке Кат-энд-Шут, в 16 милях от места преступления. В розыске участвовали 250 сотрудников различных правоохранительных органов.
Полицейские машины в штате Алабама - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
При стрельбе в США пострадали более 30 человек
18 апреля, 13:45
 
ТехасМексикаNBCМонтгомериВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала