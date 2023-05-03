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В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек - РИА Новости, 03.05.2023
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек
Подозреваемый в убийстве пяти человек в штате Техас задержан после четырех дней розысков, передает телеканал NBC со ссылкой на местного прокурора. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T04:01
2023-05-03T04:01
2023-05-03T04:01
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пяти человек в штате Техас задержан после четырех дней розысков, передает телеканал NBC со ссылкой на местного прокурора. Правоохранительные органы считают, что им удалось найти Франсиско Оропеза - 38-летнего нелегального иммигранта из Мексики, который в прошлую пятницу расстрелял из автоматической винтовки соседей, попросивших его прекратить пальбу под окнами. "Власти ждут отпечатков пальцев, чтобы удостовериться в том, что арестованный мужчина действительно Оропеза… Он отправлен в тюрьму округа Монтгомери и обвинен в убийстве первой степени", - цитирует телеканал прокурора округа Сан-Хасинто Тодда Диллона. Подозреваемого задержали в городке Кат-энд-Шут, в 16 милях от места преступления. В розыске участвовали 250 сотрудников различных правоохранительных органов.
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техас, мексика, nbc, монтгомери, в мире
Техас, Мексика, NBC, Монтгомери, В мире
В США арестовали подозреваемого в расстреле пяти человек
NBC: в США после четырех дней розысков арестовали подозреваемого в расстреле пяти соседей