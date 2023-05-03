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В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии
В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии - РИА Новости, 03.05.2023
В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии
Сухопутные силы США нарастили боеготовность в 2017-2021 финансовых годах, военно-морские – снизили, а военно-воздушные и космические демонстрируют изменения... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:21
2023-05-03T03:21
2023-05-03T03:21
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Сухопутные силы США нарастили боеготовность в 2017-2021 финансовых годах, военно-морские – снизили, а военно-воздушные и космические демонстрируют изменения неоднозначного характера, заявило американское управление правительственной отчетности. Основным вызовом для Пентагона аудиторское ведомство назвало поиск баланса между модернизацией и поддержанием готовности уже существующих сил и средств, зависимость от которых сохранится "в предстоящие десятилетия" "Рейтинги готовности возросли в сухопутной сфере и снизились в морской с 2017 финансового года по 2021 финансовый год... с разнонаправленными изменениями в авиационной и космической сферах", - говорится в отчете. Применяемые аудиторами рейтинги ресурсной обеспеченности возросли в сухопутных, военно-воздушных и космических силах, снизившись только у ВМС. Рейтинги способности выполнять поставленные задачи, напротив, упали у всех, кроме сухопутных сил. В ВВС претензии аудиторов связаны, в частности, с истребителями пятого поколения F-35, на флоте – с дефицитом кадров на надводных кораблях, износом инфраструктуры верфей.
https://ria.ru/20230429/himars-1868636198.html
https://ria.ru/20230420/armiya-1866491652.html
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сша, пентагон, f-35, безопасность, конгресс сша
США, Пентагон, F-35, Безопасность, Конгресс США
В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии
Конгресс США: в 2017-2021 годах сухопутные силы нарастили боеготовность, а флот ее снизил
ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Сухопутные силы США нарастили боеготовность в 2017-2021 финансовых годах, военно-морские – снизили, а военно-воздушные и космические демонстрируют изменения неоднозначного характера, заявило американское управление правительственной отчетности.
Основным вызовом для Пентагона
аудиторское ведомство назвало поиск баланса между модернизацией и поддержанием готовности уже существующих сил и средств, зависимость от которых сохранится "в предстоящие десятилетия"
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"Рейтинги готовности возросли в сухопутной сфере и снизились в морской с 2017 финансового года по 2021 финансовый год... с разнонаправленными изменениями в авиационной и космической сферах", - говорится в отчете.
Применяемые аудиторами рейтинги ресурсной обеспеченности возросли в сухопутных, военно-воздушных и космических силах, снизившись только у ВМС. Рейтинги способности выполнять поставленные задачи, напротив, упали у всех, кроме сухопутных сил.
В ВВС претензии аудиторов связаны, в частности, с истребителями пятого поколения F-35, на флоте – с дефицитом кадров на надводных кораблях, износом инфраструктуры верфей.
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