https://ria.ru/20230503/ssha-1869303657.html

В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии

В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии - РИА Новости, 03.05.2023

В конгрессе США подготовили доклад о состоянии и тенденциях развития армии

Сухопутные силы США нарастили боеготовность в 2017-2021 финансовых годах, военно-морские – снизили, а военно-воздушные и космические демонстрируют изменения... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T03:21

2023-05-03T03:21

2023-05-03T03:21

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пентагон

f-35

безопасность

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Сухопутные силы США нарастили боеготовность в 2017-2021 финансовых годах, военно-морские – снизили, а военно-воздушные и космические демонстрируют изменения неоднозначного характера, заявило американское управление правительственной отчетности. Основным вызовом для Пентагона аудиторское ведомство назвало поиск баланса между модернизацией и поддержанием готовности уже существующих сил и средств, зависимость от которых сохранится "в предстоящие десятилетия" "Рейтинги готовности возросли в сухопутной сфере и снизились в морской с 2017 финансового года по 2021 финансовый год... с разнонаправленными изменениями в авиационной и космической сферах", - говорится в отчете. Применяемые аудиторами рейтинги ресурсной обеспеченности возросли в сухопутных, военно-воздушных и космических силах, снизившись только у ВМС. Рейтинги способности выполнять поставленные задачи, напротив, упали у всех, кроме сухопутных сил. В ВВС претензии аудиторов связаны, в частности, с истребителями пятого поколения F-35, на флоте – с дефицитом кадров на надводных кораблях, износом инфраструктуры верфей.

https://ria.ru/20230429/himars-1868636198.html

https://ria.ru/20230420/armiya-1866491652.html

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сша, пентагон, f-35, безопасность, конгресс сша