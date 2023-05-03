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Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 03.05.2023 (обновлено: 10:38 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sryv-1869328003.html
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях - РИА Новости, 03.05.2023
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях
Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:57
2023-05-03T10:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вадим астафьев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на переднем крае, также ротация сорвана на александро-калиновском направлении, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. "На лисичанском и марьинском тактических направлениях подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены 7 групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений противника сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении", - сообщил Астафьев. В свою очередь, зенитчики "Южной" группировки расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Водяного сбили украинский БПЛА типа "Фурия", а батарея зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на соледаро-бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.
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вооруженные силы рф, вадим астафьев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вадим Астафьев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях

Минобороны: спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения в зоне проведения СВО
Военнослужащий российского подразделения специального назначения в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Военнослужащий российского подразделения специального назначения в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на переднем крае, также ротация сорвана на александро-калиновском направлении, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.
"На лисичанском и марьинском тактических направлениях подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены 7 групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений противника сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении", - сообщил Астафьев.
В свою очередь, зенитчики "Южной" группировки расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Водяного сбили украинский БПЛА типа "Фурия", а батарея зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на соледаро-бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВадим АстафьевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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