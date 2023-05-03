https://ria.ru/20230503/sryv-1869328003.html

Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях

Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях - РИА Новости, 03.05.2023

Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях

Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:57

2023-05-03T09:57

2023-05-03T10:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вадим астафьев

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746260_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_5e6bbacd80c6c122eda6484cd79716bf.jpg

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на переднем крае, также ротация сорвана на александро-калиновском направлении, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. "На лисичанском и марьинском тактических направлениях подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены 7 групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений противника сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении", - сообщил Астафьев. В свою очередь, зенитчики "Южной" группировки расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Водяного сбили украинский БПЛА типа "Фурия", а батарея зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на соледаро-бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вадим астафьев, министерство обороны рф (минобороны рф)