https://ria.ru/20230503/sryv-1869328003.html
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях - РИА Новости, 03.05.2023
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях
Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:57
2023-05-03T09:57
2023-05-03T10:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вадим астафьев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на переднем крае, также ротация сорвана на александро-калиновском направлении, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. "На лисичанском и марьинском тактических направлениях подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены 7 групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений противника сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении", - сообщил Астафьев. В свою очередь, зенитчики "Южной" группировки расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Водяного сбили украинский БПЛА типа "Фурия", а батарея зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на соледаро-бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вадим астафьев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вадим Астафьев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях
Минобороны: спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Спецназ "Южной" группировки войск ВС РФ на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и уничтожил 7 групп украинской пехоты, сорвал ротацию на переднем крае, также ротация сорвана на александро-калиновском направлении, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.
"На лисичанском и марьинском тактических направлениях подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены 7 групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений противника сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении", - сообщил Астафьев.
В свою очередь, зенитчики "Южной" группировки расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Водяного сбили украинский БПЛА типа "Фурия", а батарея зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на соледаро-бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.