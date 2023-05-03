https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869526132.html
Спецоперация, 3 мая: Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю
Спецоперация, 3 мая: Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю - РИА Новости, 03.05.2023
Спецоперация, 3 мая: Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю
Киевский режим в ночь на среду совершил попытку нанести удар с помощью двух беспилотников по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщила в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T23:00
2023-05-03T23:00
2023-05-03T23:46
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
вадим астафьев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Киевский режим в ночь на среду совершил попытку нанести удар с помощью двух беспилотников по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщила в среду пресс-служба Кремля. В пресс-службе отметили, что РФ расценивает атаку на резиденцию Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства. Подчеркнуто, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры. Попытка Киева нанести удар по КремлюСК России в своем телеграм-канале сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что после сегодняшнего теракта с БПЛА не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что ведомство в курсе сообщений о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не может их прокомментировать. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировали на сайте президента Финляндии. Обстановка в регионахСоветник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что два беспилотника поражены силами ПВО в Крыму, повреждений и пострадавших нет. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил в своем телеграм-канале, что бронегруппа украинских боевиков снова пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области, была встречена первой линией российской обороны и уже потеряла танк и БТР. Украинское контрнаступлениеЗеленский на пресс-конференции в Финляндии заявил, что скоро ВСУ пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты, отвечая на вопрос о поставке самолетов от Дании. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось. Соответствующая аудиозапись опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сказал в эфире телеканала "Россия 1", что американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск. Он считает, что одним из возможных направлений для такого контрнаступления может стать Артемовск. Издание Politico cо ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что украинские власти держат в тайне от западных союзников детали готовящегося контрнаступления, опасаясь утечек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Момент атаки дрона по Кремлю
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
2023-05-03T23:00
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2023-05-03T23:00
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вадим Астафьев