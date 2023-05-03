https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869515171.html

В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР

В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР - РИА Новости, 04.05.2023

В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР

Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-03T21:08

2023-05-03T21:08

2023-05-04T00:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что атака началась сегодня вечером после массированной артподготовки. Российские мотострелки и разведчики встретили бронегруппу ВСУ прицельным огнем на первой линии обороны. Кроме того, в отражении нападения участвуют танки и артиллерия.По его словам, пока рано говорить о том, проводят ли украинские войска разведку боем, пытаются прорваться или ведут полномасштабное наступление.Позднее Рогов сообщил, что ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. Он уточнил, что это была очередная разведка боем со стороны Киева. Противник потерял по меньшей мере один танк, два бронетранспортера и около 30 человек.Ранее Рогов сообщал, что в регионе выстроили несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны ВСУ. В то же время, по его словам, украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230503/prigozhin-1869438414.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, запорожская область, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины