Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 03.05.2023 (обновлено: 00:00 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869515171.html
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР - РИА Новости, 04.05.2023
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР
Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T21:08
2023-05-04T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что атака началась сегодня вечером после массированной артподготовки. Российские мотострелки и разведчики встретили бронегруппу ВСУ прицельным огнем на первой линии обороны. Кроме того, в отражении нападения участвуют танки и артиллерия.По его словам, пока рано говорить о том, проводят ли украинские войска разведку боем, пытаются прорваться или ведут полномасштабное наступление.Позднее Рогов сообщил, что ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. Он уточнил, что это была очередная разведка боем со стороны Киева. Противник потерял по меньшей мере один танк, два бронетранспортера и около 30 человек.Ранее Рогов сообщал, что в регионе выстроили несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны ВСУ. В то же время, по его словам, украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230503/prigozhin-1869438414.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, запорожская область, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР

Рогов заявил о начале контрнаступления бронегруппы ВСУ южнее Орехова в Запорожской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он уточнил, что атака началась сегодня вечером после массированной артподготовки. Российские мотострелки и разведчики встретили бронегруппу ВСУ прицельным огнем на первой линии обороны. Кроме того, в отражении нападения участвуют танки и артиллерия.
«
"В данный момент бой в самом разгаре. У врага есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер", — отметил Рогов.
По его словам, пока рано говорить о том, проводят ли украинские войска разведку боем, пытаются прорваться или ведут полномасштабное наступление.
Бойцы Группы Вагнера с Евгением Пригожиным - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось
Вчера, 16:00
Позднее Рогов сообщил, что ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. Он уточнил, что это была очередная разведка боем со стороны Киева. Противник потерял по меньшей мере один танк, два бронетранспортера и около 30 человек.
Ранее Рогов сообщал, что в регионе выстроили несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны ВСУ. В то же время, по его словам, украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области.
О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.
В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииЗапорожская областьКиевРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала