https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869515171.html
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР - РИА Новости, 04.05.2023
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР
Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T21:08
2023-05-03T21:08
2023-05-04T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что атака началась сегодня вечером после массированной артподготовки. Российские мотострелки и разведчики встретили бронегруппу ВСУ прицельным огнем на первой линии обороны. Кроме того, в отражении нападения участвуют танки и артиллерия.По его словам, пока рано говорить о том, проводят ли украинские войска разведку боем, пытаются прорваться или ведут полномасштабное наступление.Позднее Рогов сообщил, что ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. Он уточнил, что это была очередная разведка боем со стороны Киева. Противник потерял по меньшей мере один танк, два бронетранспортера и около 30 человек.Ранее Рогов сообщал, что в регионе выстроили несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны ВСУ. В то же время, по его словам, украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230503/prigozhin-1869438414.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, запорожская область, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области боевики ВСУ пошли в наступление и потеряли танк и БТР
Рогов заявил о начале контрнаступления бронегруппы ВСУ южнее Орехова в Запорожской области
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Украинские боевики потеряли танк и бронетранспортер при попытке наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил
в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он уточнил, что атака началась сегодня вечером после массированной артподготовки. Российские мотострелки и разведчики встретили бронегруппу ВСУ прицельным огнем на первой линии обороны. Кроме того, в отражении нападения участвуют танки и артиллерия.
«
"В данный момент бой в самом разгаре. У врага есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер", — отметил Рогов.
По его словам, пока рано говорить о том, проводят ли украинские войска разведку боем, пытаются прорваться или ведут полномасштабное наступление.
Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось
Позднее Рогов сообщил, что ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. Он уточнил, что это была очередная разведка боем со стороны Киева. Противник потерял по меньшей мере один танк, два бронетранспортера и около 30 человек.
Ранее Рогов сообщал, что в регионе выстроили несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны ВСУ. В то же время, по его словам, украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области.
О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова
, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область
с целью выйти к побережью Азовского моря
, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.
В свою очередь, в России
неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине