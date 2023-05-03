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Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг" - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 03.05.2023 (обновлено: 20:55 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869505707.html
Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг"
Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг" - РИА Новости, 03.05.2023
Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг"
Бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километра на Кременском направлении в ЛНР, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:00
2023-05-03T20:55
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
луганская народная республика
апты алаудинов
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ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километра на Кременском направлении в ЛНР, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.Алаудинов добавил, что сейчас подразделения находятся на территории мелового производства в Белогоровке. По его словам, российские бойцы выбивают противника с позиций на заводе и из прилегающих лесопосадок. Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что украинским войскам не оставляют возможности для маневра, и они несут большие потери."Не позволяем им произвести никаких действий, ни завести, ни вывести (силы. — Прим. ред.), уничтожаем планомерно. Противник понес огромные потери за эти дни. И будем делать эту работу дальше, чтобы противник знал, что если он даже где-то собирается идти в контрнаступление, то на данном этапе пока мы показываем, что мы идем в наступление, выбивая ежедневно противника с его позиций", — отметил Алаудинов.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов
Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг"

Алаудинов: "Ахмат" и бойцы группировки "Юг" зашли на меловое производство в Белогоровке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе
Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец спецназа "Ахмат" на позиции кременского участка фронта в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километра на Кременском направлении в ЛНР, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
«
"Пять суток назад спецназ "Ахмат" совместно с подразделениями 2-го Армейского корпуса (группировка "Юг". — Прим. ред.) пошли в наступление на Белогоровском направлении. За эти дни мы продвинулись более чем на 1,5 километра", — заявил он.
Алаудинов добавил, что сейчас подразделения находятся на территории мелового производства в Белогоровке. По его словам, российские бойцы выбивают противника с позиций на заводе и из прилегающих лесопосадок. Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что украинским войскам не оставляют возможности для маневра, и они несут большие потери.
"Не позволяем им произвести никаких действий, ни завести, ни вывести (силы. — Прим. ред.), уничтожаем планомерно. Противник понес огромные потери за эти дни. И будем делать эту работу дальше, чтобы противник знал, что если он даже где-то собирается идти в контрнаступление, то на данном этапе пока мы показываем, что мы идем в наступление, выбивая ежедневно противника с его позиций", — отметил Алаудинов.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАпты Алаудинов
 
 
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