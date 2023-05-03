https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869505707.html

Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг"

Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг" - РИА Новости, 03.05.2023

Алаудинов рассказал о продвижении бойцов "Ахмат" и группировки "Юг"

Бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километра на Кременском направлении в ЛНР, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:00

2023-05-03T20:00

2023-05-03T20:55

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

луганская народная республика

апты алаудинов

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ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километра на Кременском направлении в ЛНР, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.Алаудинов добавил, что сейчас подразделения находятся на территории мелового производства в Белогоровке. По его словам, российские бойцы выбивают противника с позиций на заводе и из прилегающих лесопосадок. Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что украинским войскам не оставляют возможности для маневра, и они несут большие потери."Не позволяем им произвести никаких действий, ни завести, ни вывести (силы. — Прим. ред.), уничтожаем планомерно. Противник понес огромные потери за эти дни. И будем делать эту работу дальше, чтобы противник знал, что если он даже где-то собирается идти в контрнаступление, то на данном этапе пока мы показываем, что мы идем в наступление, выбивая ежедневно противника с его позиций", — отметил Алаудинов.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, апты алаудинов