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ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 03.05.2023
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:34
2023-05-03T14:34
2023-05-03T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html
киев
россия
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, безопасность, артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли почти 400 военных и наемников на Донецком направлении