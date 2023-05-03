https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869415845.html

ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 03.05.2023

ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении

Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:34

2023-05-03T14:34

2023-05-03T14:37

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a49e1703f4eee3263d04a53f8eeb0e6.jpg

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html

киев

россия

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины