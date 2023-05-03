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ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 03.05.2023 (обновлено: 14:37 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869415845.html
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 03.05.2023
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:34
2023-05-03T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html
киев
россия
артемовск
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киев, россия, безопасность, артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли почти 400 военных и наемников на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои на на западе Артемовска, а ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах. Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику в районе Богдановки и Григоровки в ДНР.
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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