https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869415524.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.05.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, гаубицу "Гиацинт-Б" и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:33
2023-05-03T14:33
2023-05-03T15:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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украина
в мире
акация (гаубица)
гиацинт (пушка)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, гаубицу "Гиацинт-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в среду в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, акация (гаубица), гиацинт (пушка)
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военных