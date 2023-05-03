https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869415524.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.05.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, гаубицу "Гиацинт-Б" и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:33

2023-05-03T14:33

2023-05-03T15:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

акация (гаубица)

гиацинт (пушка)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, гаубицу "Гиацинт-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в среду в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, акация (гаубица), гиацинт (пушка)