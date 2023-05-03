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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 03.05.2023 (обновлено: 15:55 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869415524.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.05.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, гаубицу "Гиацинт-Б" и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:33
2023-05-03T15:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
акация (гаубица)
гиацинт (пушка)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, гаубицу "Гиацинт-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в среду в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, акация (гаубица), гиацинт (пушка)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Акация (гаубица), Гиацинт (пушка)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военных

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Работа ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, гаубицу "Гиацинт-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в среду в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреАкация (гаубица)Гиацинт (пушка)
 
 
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