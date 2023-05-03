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ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 03.05.2023 (обновлено: 10:14 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869324965.html
ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки
ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 03.05.2023
ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки
Авиация "Южной" группировки войск нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, сообщил начальник... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:38
2023-05-03T10:14
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиация "Южной" группировки войск нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев. "Авиацией "Южной" группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки", — уточнили в Минобороны.Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки на Марьинском направлении в районе населенного пункта Максимильяновка поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869319200.html
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вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки

ВКС уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной мехбригады ВСУ у Авдеевки

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПилот истребителя МИГ-31 выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО
Пилот истребителя МИГ-31 выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пилот истребителя МИГ-31 выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиация "Южной" группировки войск нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.
"Авиацией "Южной" группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки", — уточнили в Минобороны.
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Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки на Марьинском направлении в районе населенного пункта Максимильяновка поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.
Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.
В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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