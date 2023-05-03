ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки
ВКС уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной мехбригады ВСУ у Авдеевки
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПилот истребителя МИГ-31 выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Пилот истребителя МИГ-31 выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиация "Южной" группировки войск нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.
"Авиацией "Южной" группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки", — уточнили в Минобороны.
Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки на Марьинском направлении в районе населенного пункта Максимильяновка поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.
Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.
В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
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