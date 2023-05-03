https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869324965.html

ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки

ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 03.05.2023

ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки

Авиация "Южной" группировки войск нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, сообщил начальник... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:38

2023-05-03T09:38

2023-05-03T10:14

специальная военная операция на украине

вадим астафьев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиация "Южной" группировки войск нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев. "Авиацией "Южной" группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки", — уточнили в Минобороны.Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки на Марьинском направлении в районе населенного пункта Максимильяновка поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869319200.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность