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Истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869319200.html
Истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет
Истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет - РИА Новости, 03.05.2023
Истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет
Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет в ходе одного из патрулирований в рамках специальной военной операции, следует из... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:59
2023-05-03T08:59
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-35
безопасность
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет в ходе одного из патрулирований в рамках специальной военной операции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. На кадрах ведомства показаны подготовка истребителя Су-35 ВКС России к взлету, вылет на боевое патрулирование с ракетами класса "воздух-воздух" и противорадиолокационными ракетами Х-31П, маневрирование, обнаружение самолета противника, наведение на цель, а также пуск ракеты и возвращение с боевого вылета на аэродром в темное время суток. "В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ", - уточнили в военном ведомстве.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-35, Безопасность
Истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет

Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет в ходе одного из патрулирований в рамках специальной военной операции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
На кадрах ведомства показаны подготовка истребителя Су-35 ВКС России к взлету, вылет на боевое патрулирование с ракетами класса "воздух-воздух" и противорадиолокационными ракетами Х-31П, маневрирование, обнаружение самолета противника, наведение на цель, а также пуск ракеты и возвращение с боевого вылета на аэродром в темное время суток.
"В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ", - уточнили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-35Безопасность
 
 
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