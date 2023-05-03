https://ria.ru/20230503/spetsnaz-1869307183.html
Российские спецназовцы проходят усиленную подготовку в зоне СВО
Российские спецназовцы проходят усиленную подготовку в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2023
Российские спецназовцы проходят усиленную подготовку в зоне СВО
Военнослужащие групп специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) усиленно тренируются в тыловой зоне на территории проведения спецоперации в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:06
2023-05-03T05:06
2023-05-03T10:48
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Военнослужащие групп специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) усиленно тренируются в тыловой зоне на территории проведения спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны.Военные оттачивают навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа, наблюдения за противником, а также тренируются в точности стрельбы на большие дистанции."Особое внимание уделяется отработке тактики действий в составе мобильных штурмовых отрядов, выполняющих задачи по захвату опорных пунктов и позиций противника на передовой. Также военнослужащие оттачивают мастерство нанесения огневого поражения при помощи беспилотников с прикрепленными на них боеприпасами различных типов", — добавили в Минобороны.Занятия по огневой и тактической подготовке проводятся под руководством опытных инструкторов ЦВО.
https://ria.ru/20230413/spetsnaz-1865140878.html
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центральный военный округ, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, Донбасс, Россия
Российские спецназовцы проходят усиленную подготовку в зоне СВО
Минобороны: спецназовцы ЦВО проходят усиленную подготовку в зоне СВО в Донбассе
ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Военнослужащие групп специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) усиленно тренируются в тыловой зоне на территории проведения спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"В тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжается подготовка военнослужащих групп специального назначения Центрального военного округа", — рассказали в ведомстве.
Военные оттачивают навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа, наблюдения за противником, а также тренируются в точности стрельбы на большие дистанции.
"Особое внимание уделяется отработке тактики действий в составе мобильных штурмовых отрядов, выполняющих задачи по захвату опорных пунктов и позиций противника на передовой. Также военнослужащие оттачивают мастерство нанесения огневого поражения при помощи беспилотников с прикрепленными на них боеприпасами различных типов", — добавили в Минобороны.
Занятия по огневой и тактической подготовке проводятся под руководством опытных инструкторов ЦВО.
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