https://ria.ru/20230503/spetsnaz-1869307183.html

Российские спецназовцы проходят усиленную подготовку в зоне СВО

Российские спецназовцы проходят усиленную подготовку в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2023

Российские спецназовцы проходят усиленную подготовку в зоне СВО

Военнослужащие групп специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) усиленно тренируются в тыловой зоне на территории проведения спецоперации в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T05:06

2023-05-03T05:06

2023-05-03T10:48

специальная военная операция на украине

центральный военный округ

донбасс

россия

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ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Военнослужащие групп специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) усиленно тренируются в тыловой зоне на территории проведения спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны.Военные оттачивают навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа, наблюдения за противником, а также тренируются в точности стрельбы на большие дистанции."Особое внимание уделяется отработке тактики действий в составе мобильных штурмовых отрядов, выполняющих задачи по захвату опорных пунктов и позиций противника на передовой. Также военнослужащие оттачивают мастерство нанесения огневого поражения при помощи беспилотников с прикрепленными на них боеприпасами различных типов", — добавили в Минобороны.Занятия по огневой и тактической подготовке проводятся под руководством опытных инструкторов ЦВО.

https://ria.ru/20230413/spetsnaz-1865140878.html

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центральный военный округ, донбасс, россия