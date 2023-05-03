https://ria.ru/20230503/solnechnogorsk-1869333480.html

Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске

Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске - РИА Новости, 03.05.2023

Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске

Логистический кластер для транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания построят в подмосковном Солнечногорске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:47

2023-05-03T10:47

2023-05-03T10:47

новости подмосковья

солнечногорск

георгий филимонов

московская область (подмосковье)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Логистический кластер для транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания построят в подмосковном Солнечногорске, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.Проект ГК "Мультикод" планируется реализовать в три этапа с постепенным вводом в эксплуатацию в 2024 и 2026 году. На территории логистического кластера разместят оптово-распределительные и производственно-складские комплексы, а также контейнерный терминал, который позволит осуществить перевалку и хранение до 10 тысяч железнодорожных контейнеров одновременно."Основная цель реализации проекта - расширение возможности экспортно-импортного грузооборота продукции АПК и развития новых перспективных направлений в сфере товарооборота как с соседними, так и с государствами дальнего зарубежья, с учетом самых современных требований к хранению и логистике продуктов питания", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20230502/yamy-1869269148.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

солнечногорск, георгий филимонов, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)