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Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
10:47 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/solnechnogorsk-1869333480.html
Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске
Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске - РИА Новости, 03.05.2023
Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске
Логистический кластер для транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания построят в подмосковном Солнечногорске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:47
2023-05-03T10:47
новости подмосковья
солнечногорск
георгий филимонов
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Логистический кластер для транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания построят в подмосковном Солнечногорске, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.Проект ГК "Мультикод" планируется реализовать в три этапа с постепенным вводом в эксплуатацию в 2024 и 2026 году. На территории логистического кластера разместят оптово-распределительные и производственно-складские комплексы, а также контейнерный терминал, который позволит осуществить перевалку и хранение до 10 тысяч железнодорожных контейнеров одновременно."Основная цель реализации проекта - расширение возможности экспортно-импортного грузооборота продукции АПК и развития новых перспективных направлений в сфере товарооборота как с соседними, так и с государствами дальнего зарубежья, с учетом самых современных требований к хранению и логистике продуктов питания", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
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солнечногорск
московская область (подмосковье)
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солнечногорск, георгий филимонов, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Солнечногорск, Георгий Филимонов, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Логистический кластер для транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания построят в подмосковном Солнечногорске, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.
Проект ГК "Мультикод" планируется реализовать в три этапа с постепенным вводом в эксплуатацию в 2024 и 2026 году. На территории логистического кластера разместят оптово-распределительные и производственно-складские комплексы, а также контейнерный терминал, который позволит осуществить перевалку и хранение до 10 тысяч железнодорожных контейнеров одновременно.
Рабочие заделывают яму во время поддерживающего ремонта дорог - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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"Основная цель реализации проекта - расширение возможности экспортно-импортного грузооборота продукции АПК и развития новых перспективных направлений в сфере товарооборота как с соседними, так и с государствами дальнего зарубежья, с учетом самых современных требований к хранению и логистике продуктов питания", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
 
Новости ПодмосковьяСолнечногорскГеоргий ФилимоновМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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