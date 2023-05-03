https://ria.ru/20230503/sobaki-1869364802.html

Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак

Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак - РИА Новости, 03.05.2023

Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак

Мест для обучения и выгула собак в городах становится меньше, надо систематизировать эту работу и не лишать горожан возможности завести собаку и иметь связь с... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:00

2023-05-03T12:00

2023-05-03T12:00

общество

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мест для обучения и выгула собак в городах становится меньше, надо систематизировать эту работу и не лишать горожан возможности завести собаку и иметь связь с живой природой, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Мест для обучения собак уменьшается, места для выгула собак сокращаются. Есть точка зрения, что мы живем в городах и что нужно меньше животных. Наоборот, если мы живем в городах, у людей должны оставаться какие-то связи с природой, и животные, и, может быть, в первую очередь собака - это связь с живой природой. И нельзя ни в коем случае лишать горожан этой возможности завести собаку, должны быть курсы, кинологи, площадки для их обучения и так далее", - сказал Фадеев в ходе круглого стола "Устойчивое управление дикой природой". Глава СПЧ обратил внимание на то, что отсутствует систематизация этой работы. "А нормативы есть, нет нормативов, в каких-то городах получше, в каких-то похуже, где-то совсем нет. Кто возьмет на себя эту работу? Мы как раз обращаемся в правительство, не могу сказать, что получаем энергичные ответы", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20230129/kinolog-1848159316.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)