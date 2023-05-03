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Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак - РИА Новости, 03.05.2023
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12:00 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sobaki-1869364802.html
Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак
Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак - РИА Новости, 03.05.2023
Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак
Мест для обучения и выгула собак в городах становится меньше, надо систематизировать эту работу и не лишать горожан возможности завести собаку и иметь связь с... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:00
2023-05-03T12:00
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мест для обучения и выгула собак в городах становится меньше, надо систематизировать эту работу и не лишать горожан возможности завести собаку и иметь связь с живой природой, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Мест для обучения собак уменьшается, места для выгула собак сокращаются. Есть точка зрения, что мы живем в городах и что нужно меньше животных. Наоборот, если мы живем в городах, у людей должны оставаться какие-то связи с природой, и животные, и, может быть, в первую очередь собака - это связь с живой природой. И нельзя ни в коем случае лишать горожан этой возможности завести собаку, должны быть курсы, кинологи, площадки для их обучения и так далее", - сказал Фадеев в ходе круглого стола "Устойчивое управление дикой природой". Глава СПЧ обратил внимание на то, что отсутствует систематизация этой работы. "А нормативы есть, нет нормативов, в каких-то городах получше, в каких-то похуже, где-то совсем нет. Кто возьмет на себя эту работу? Мы как раз обращаемся в правительство, не могу сказать, что получаем энергичные ответы", - добавил Фадеев.
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общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ призвал не лишать горожан возможности заводить собак

Глава СПЧ Фадеев призвал создавать условия, чтобы горожане могли заводить собак

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди гуляют с собаками
Люди гуляют с собаками - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди гуляют с собаками. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мест для обучения и выгула собак в городах становится меньше, надо систематизировать эту работу и не лишать горожан возможности завести собаку и иметь связь с живой природой, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Мест для обучения собак уменьшается, места для выгула собак сокращаются. Есть точка зрения, что мы живем в городах и что нужно меньше животных. Наоборот, если мы живем в городах, у людей должны оставаться какие-то связи с природой, и животные, и, может быть, в первую очередь собака - это связь с живой природой. И нельзя ни в коем случае лишать горожан этой возможности завести собаку, должны быть курсы, кинологи, площадки для их обучения и так далее", - сказал Фадеев в ходе круглого стола "Устойчивое управление дикой природой".
Глава СПЧ обратил внимание на то, что отсутствует систематизация этой работы. "А нормативы есть, нет нормативов, в каких-то городах получше, в каких-то похуже, где-то совсем нет. Кто возьмет на себя эту работу? Мы как раз обращаемся в правительство, не могу сказать, что получаем энергичные ответы", - добавил Фадеев.
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