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Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей - РИА Новости, 03.05.2023
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11:58 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html
Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей
Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей - РИА Новости, 03.05.2023
Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал ужесточить наказание за нападение собак. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:58
2023-05-03T11:58
общество
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал ужесточить наказание за нападение собак. "Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, - это максимум арест до 6 месяцев", - сказал Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой". При этом за жестокое обращение с животными предусмотрено до 3 лет, привел Фадеев. "Штраф за загрязнение собакой мест общего пользования - до 2000 рублей, за допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных - до 5000 рублей. Но так нельзя", - добавил глава СПЧ.
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общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей

Глава СПЧ Фадеев призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал ужесточить наказание за нападение собак.
"Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, - это максимум арест до 6 месяцев", - сказал Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой".
При этом за жестокое обращение с животными предусмотрено до 3 лет, привел Фадеев.
"Штраф за загрязнение собакой мест общего пользования - до 2000 рублей, за допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных - до 5000 рублей. Но так нельзя", - добавил глава СПЧ.
Собаки в кинологическом центре - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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ОбществоРоссияВалерий Фадеев
 
 
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