https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html

Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей

Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей - РИА Новости, 03.05.2023

Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал ужесточить наказание за нападение собак. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:58

2023-05-03T11:58

2023-05-03T11:58

общество

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал ужесточить наказание за нападение собак. "Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, - это максимум арест до 6 месяцев", - сказал Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой". При этом за жестокое обращение с животными предусмотрено до 3 лет, привел Фадеев. "Штраф за загрязнение собакой мест общего пользования - до 2000 рублей, за допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных - до 5000 рублей. Но так нельзя", - добавил глава СПЧ.

https://ria.ru/20230503/sobaki-1869351865.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фадеев