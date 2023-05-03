https://ria.ru/20230503/sobaki-1869351865.html

СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев

СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев - РИА Новости, 03.05.2023

СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев

Совет по правам человека при президенте РФ будет настаивать на регистрации собак крупных пород и обучении их владельцев и добьется этого, сказал глава СПЧ... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:22

2023-05-03T11:22

2023-05-03T11:22

общество

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет настаивать на регистрации собак крупных пород и обучении их владельцев и добьется этого, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мы будем настаивать на регистрации собак крупных пород и на обучении владельцев этих собак. Будем настаивать. Добьемся", - сказал Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой". Он отметил, что некоторые чиновники критикуют предложение о регистрации собак, связывая с тем, что люди будут недовольны. "Люди недовольны тем, что собаки кусаются, собаки невоспитанные, необученные и кусаются", - добавил глава СПЧ.

https://ria.ru/20230428/sobaki-1868476562.html

https://ria.ru/20230425/sobaki-1867632927.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фадеев