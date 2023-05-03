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СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев - РИА Новости, 03.05.2023
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11:22 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sobaki-1869351865.html
СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев
СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев - РИА Новости, 03.05.2023
СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев
Совет по правам человека при президенте РФ будет настаивать на регистрации собак крупных пород и обучении их владельцев и добьется этого, сказал глава СПЧ... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:22
2023-05-03T11:22
общество
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет настаивать на регистрации собак крупных пород и обучении их владельцев и добьется этого, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мы будем настаивать на регистрации собак крупных пород и на обучении владельцев этих собак. Будем настаивать. Добьемся", - сказал Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой". Он отметил, что некоторые чиновники критикуют предложение о регистрации собак, связывая с тем, что люди будут недовольны. "Люди недовольны тем, что собаки кусаются, собаки невоспитанные, необученные и кусаются", - добавил глава СПЧ.
https://ria.ru/20230428/sobaki-1868476562.html
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общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
СПЧ добьется регистрации собак крупных пород, заявил Фадеев

Глава СПЧ заявил, что Совет будет добиваться регистрации собак крупных пород

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСобаки в кинологическом центре
Собаки в кинологическом центре - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собаки в кинологическом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет настаивать на регистрации собак крупных пород и обучении их владельцев и добьется этого, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы будем настаивать на регистрации собак крупных пород и на обучении владельцев этих собак. Будем настаивать. Добьемся", - сказал Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой".
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28 апреля, 14:49
Он отметил, что некоторые чиновники критикуют предложение о регистрации собак, связывая с тем, что люди будут недовольны.
"Люди недовольны тем, что собаки кусаются, собаки невоспитанные, необученные и кусаются", - добавил глава СПЧ.
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ОбществоРоссияВалерий Фадеев
 
 
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