https://ria.ru/20230503/sobaka-1869369122.html

Новгородская полиция возбудила дело из-за расправы над бездомной собакой

Новгородская полиция возбудила дело из-за расправы над бездомной собакой - РИА Новости, 03.05.2023

Новгородская полиция возбудила дело из-за расправы над бездомной собакой

Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя поселка Малая Вишера Новгородской области, который забил до смерти бездомную собаку, сообщила... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:08

2023-05-03T12:08

2023-05-03T12:08

происшествия

малая вишера

новгородская область

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя поселка Малая Вишера Новгородской области, который забил до смерти бездомную собаку, сообщила пресс-служба УМВД региона. В ходе предварительной проверки установлено, что 19 апреля 2023 года подозреваемый, находясь в заброшенном здании поселка, нанес несколько ударов металлическим предметом по голове бездомной собаке и скрылся. Животное погибло. После того, как местные жители обнаружили труп, а информация об этом появилась в социальных сетях, мужчина вернулся и закопал собаку недалеко от места происшествия. В результате опроса свидетелей и очевидцев сотрудники полиции нашли место захоронения и установили личность злоумышленника. "В подразделении дознания ОМВД России по Маловишерскому району в отношении 56-летнего ранее судимого жителя поселка Большая Вишера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными"", - сообщили в полицейском главке. Фигуранту уголовного дела грозит до 3 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230503/sobaka-1869336518.html

https://ria.ru/20230119/video-1845981133.html

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новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, малая вишера, новгородская область, россия