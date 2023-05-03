https://ria.ru/20230503/sobaka-1869369122.html
Новгородская полиция возбудила дело из-за расправы над бездомной собакой
Новгородская полиция возбудила дело из-за расправы над бездомной собакой - РИА Новости, 03.05.2023
Новгородская полиция возбудила дело из-за расправы над бездомной собакой
Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя поселка Малая Вишера Новгородской области, который забил до смерти бездомную собаку, сообщила... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:08
2023-05-03T12:08
2023-05-03T12:08
происшествия
малая вишера
новгородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя поселка Малая Вишера Новгородской области, который забил до смерти бездомную собаку, сообщила пресс-служба УМВД региона. В ходе предварительной проверки установлено, что 19 апреля 2023 года подозреваемый, находясь в заброшенном здании поселка, нанес несколько ударов металлическим предметом по голове бездомной собаке и скрылся. Животное погибло. После того, как местные жители обнаружили труп, а информация об этом появилась в социальных сетях, мужчина вернулся и закопал собаку недалеко от места происшествия. В результате опроса свидетелей и очевидцев сотрудники полиции нашли место захоронения и установили личность злоумышленника. "В подразделении дознания ОМВД России по Маловишерскому району в отношении 56-летнего ранее судимого жителя поселка Большая Вишера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными"", - сообщили в полицейском главке. Фигуранту уголовного дела грозит до 3 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230503/sobaka-1869336518.html
https://ria.ru/20230119/video-1845981133.html
малая вишера
новгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, малая вишера, новгородская область, россия
Происшествия, Малая Вишера, Новгородская область, Россия
Новгородская полиция возбудила дело из-за расправы над бездомной собакой
Новгородская полиция возбудила дело против мужчины, который забил бездомную собаку
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя поселка Малая Вишера Новгородской области, который забил до смерти бездомную собаку, сообщила пресс-служба УМВД региона.
В ходе предварительной проверки установлено, что 19 апреля 2023 года подозреваемый, находясь в заброшенном здании поселка, нанес несколько ударов металлическим предметом по голове бездомной собаке и скрылся. Животное погибло. После того, как местные жители обнаружили труп, а информация об этом появилась в социальных сетях, мужчина вернулся и закопал собаку недалеко от места происшествия. В результате опроса свидетелей и очевидцев сотрудники полиции нашли место захоронения и установили личность злоумышленника.
В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином
"В подразделении дознания ОМВД России
по Маловишерскому району
в отношении 56-летнего ранее судимого жителя поселка Большая Вишера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными"", - сообщили в полицейском главке.
Фигуранту уголовного дела грозит до 3 лет лишения свободы.
Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки