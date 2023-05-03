https://ria.ru/20230503/sobaka-1869336518.html

В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином

В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином - РИА Новости, 03.05.2023

В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином

Правоохранительные органы Екатеринбурга проверяют информацию о жестоком избиении собаки хозяином, после которого животное скончалось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:35

2023-05-03T10:35

2023-05-03T10:35

происшествия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Екатеринбурга проверяют информацию о жестоком избиении собаки хозяином, после которого животное скончалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее местный портал E1.ru опубликовал видео, на котором мужчина во время прогулки грубо хватает собаку породы шпиц за шерсть, бьет ее и швыряет с размаху в подъезд. Камеры видеонаблюдения, установленные в доме, зафиксировали, что в подъезде мужчина продолжил избиение животного, в том числе несколько раз пнул его, а затем поднял и с высоты человеческого роста резко кинул на пол. По данным СМИ, собака скончалась. "Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230421/sobaka-1866952762.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург