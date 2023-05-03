https://ria.ru/20230503/sobaka-1869336518.html
В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином
В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином - РИА Новости, 03.05.2023
В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином
Правоохранительные органы Екатеринбурга проверяют информацию о жестоком избиении собаки хозяином, после которого животное скончалось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:35
2023-05-03T10:35
2023-05-03T10:35
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Екатеринбурга проверяют информацию о жестоком избиении собаки хозяином, после которого животное скончалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее местный портал E1.ru опубликовал видео, на котором мужчина во время прогулки грубо хватает собаку породы шпиц за шерсть, бьет ее и швыряет с размаху в подъезд. Камеры видеонаблюдения, установленные в доме, зафиксировали, что в подъезде мужчина продолжил избиение животного, в том числе несколько раз пнул его, а затем поднял и с высоты человеческого роста резко кинул на пол. По данным СМИ, собака скончалась. "Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение", - сказал собеседник агентства.
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екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге полиция проверит данные об убийстве собаки хозяином
В Екатеринбурге полиция проверит данные об избиении до смерти собаки хозяином
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Екатеринбурга проверяют информацию о жестоком избиении собаки хозяином, после которого животное скончалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местный портал E1.ru опубликовал видео, на котором мужчина во время прогулки грубо хватает собаку породы шпиц за шерсть, бьет ее и швыряет с размаху в подъезд. Камеры видеонаблюдения, установленные в доме, зафиксировали, что в подъезде мужчина продолжил избиение животного, в том числе несколько раз пнул его, а затем поднял и с высоты человеческого роста резко кинул на пол. По данным СМИ, собака скончалась.
"Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение", - сказал собеседник агентства.
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