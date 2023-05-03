https://ria.ru/20230503/snaryad-1869405146.html
ЕС за год поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов
ЕС за год поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов - РИА Новости, 03.05.2023
ЕС за год поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов
Евросоюз поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, сказал на пресс-конференции в среду европейский комиссар по внутреннему... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:55
2023-05-03T13:55
2023-05-03T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Евросоюз поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, сказал на пресс-конференции в среду европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. "Европейский союз обязался поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев", - сказал он. Еврокомиссар добавил, что для этих целей выделят 1 миллиард евро из Европейского фонда мира (European peace facility, EPF). Еще 500 миллионов будут выделены из оборонного бюджета Евросоюза. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЕС за год поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов
ЕС поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев