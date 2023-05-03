https://ria.ru/20230503/slutskiy-1869532958.html

Слуцкий назвал ответственных за атаку беспилотников на Кремль

Слуцкий назвал ответственных за атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

Слуцкий назвал ответственных за атаку беспилотников на Кремль

Ответственность за попытку атаки дронов на Кремль вместе с Владимиром Зеленским должны нести президент США Джо Байден и лидеры стран, поддерживающих украинский... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T23:59

2023-05-03T23:59

2023-05-03T23:59

в мире

сша

владимир зеленский

джо байден

леонид слуцкий (политик)

украина

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ответственность за попытку атаки дронов на Кремль вместе с Владимиром Зеленским должны нести президент США Джо Байден и лидеры стран, поддерживающих украинский режим, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. По его мнению, заявления Белом дома о том, что США не поощряют Украину в нанесении ударов по территории РФ, "выглядят натянуто". Он добавил, что проведение международного трибунала для Зеленского должно быть неизбежно. "Все юридические процедуры обязательно должны быть соблюдены, расследование будет проведено – Россия правовое государство. Но мы уже сегодня не сомневаемся по поводу того, чью вину следствию предстоит доказать", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20230503/filippo-1869521635.html

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в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, леонид слуцкий (политик), украина, россия