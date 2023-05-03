https://ria.ru/20230503/slezhka-1869298607.html

Россиянам объяснили, как вычислить слежку через камеру смартфона

Россиянам объяснили, как вычислить слежку через камеру смартфона - РИА Новости, 03.05.2023

Россиянам объяснили, как вычислить слежку через камеру смартфона

Узнать о слежке через камеру смартфона можно несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T01:16

2023-05-03T01:16

2023-05-03T01:16

технологии

александр тимофеев

рэу имени г. в. плеханова

смартфон

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Узнать о слежке через камеру смартфона можно несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Прежде всего нужно зайти в настройки телефона. Многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Его нужно запретить — большинство приложений прекрасно работают и без возможности съемки.Второй важный момент: при непрерывной работе камеры аккумулятор устройства быстро разряжается. Эксперт посоветовал при помощи настроек определить, куда идет основное энергопотребление. Если на камеру — возможно, за вами действительно следят.Постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика. Проще всего ограничить или вовсе отключить ей сетевые подключения, считает Тимофеев. А полностью от шпионажа защитит покупка чехла со шторками для камеры, заключил он.

https://ria.ru/20221218/roskachestvo-1839485822.html

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, смартфон