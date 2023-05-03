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Россиянам объяснили, как вычислить слежку через камеру смартфона
Россиянам объяснили, как вычислить слежку через камеру смартфона - РИА Новости, 03.05.2023
Россиянам объяснили, как вычислить слежку через камеру смартфона
Узнать о слежке через камеру смартфона можно несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T01:16
2023-05-03T01:16
2023-05-03T01:16
технологии
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
смартфон
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Узнать о слежке через камеру смартфона можно несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Прежде всего нужно зайти в настройки телефона. Многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Его нужно запретить — большинство приложений прекрасно работают и без возможности съемки.Второй важный момент: при непрерывной работе камеры аккумулятор устройства быстро разряжается. Эксперт посоветовал при помощи настроек определить, куда идет основное энергопотребление. Если на камеру — возможно, за вами действительно следят.Постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика. Проще всего ограничить или вовсе отключить ей сетевые подключения, считает Тимофеев. А полностью от шпионажа защитит покупка чехла со шторками для камеры, заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, смартфон
Технологии, Александр Тимофеев, РЭУ имени Г. В. Плеханова, смартфон
Россиянам объяснили, как вычислить слежку через камеру смартфона
Доцент РЭУ Тимофеев: быстрая разрядка смартфона может указывать на слежку через его камеру
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости.
Узнать о слежке через камеру смартфона можно несколькими способами, рассказал
агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Прежде всего нужно зайти в настройки телефона. Многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Его нужно запретить — большинство приложений прекрасно работают и без возможности съемки.
Второй важный момент: при непрерывной работе камеры аккумулятор устройства быстро разряжается. Эксперт посоветовал при помощи настроек определить, куда идет основное энергопотребление. Если на камеру — возможно, за вами действительно следят.
Постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика. Проще всего ограничить или вовсе отключить ей сетевые подключения, считает Тимофеев. А полностью от шпионажа защитит покупка чехла со шторками для камеры, заключил он.
В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV