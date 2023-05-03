https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html

В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос

В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос - РИА Новости, 03.05.2023

В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос

Новую партию из трех скафандров для выходов в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции изготовят в 2024-2025 годах,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:36

2023-05-03T19:36

2023-05-03T19:36

космос - риа наука

россия

роскосмос

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новую партию из трех скафандров для выходов в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции изготовят в 2024-2025 годах, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Отмечается, что изготовлением скафандров "Орлан" занимается научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Северина по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева (входит в "Роскосмос"). В пресс-службе уточнили, что для продолжения эксплуатации двух скафандров "Орлан-МКС", сейчас находящихся на станции, созданы и доставляются на МКС запасные части. Сейчас для выходов в открытый космос по российской программе используются скафандры последнего поколения "Орлан-МКС". Ранее сообщалось, что в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-22" 28 марта на Землю был доставлен неисправный аккумулятор одного из таких скафандров.

https://ria.ru/20230503/sputnik-1869482329.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, россия, роскосмос