https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос - РИА Новости, 03.05.2023
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос
Новую партию из трех скафандров для выходов в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции изготовят в 2024-2025 годах,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:36
2023-05-03T19:36
2023-05-03T19:36
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россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новую партию из трех скафандров для выходов в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции изготовят в 2024-2025 годах, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Отмечается, что изготовлением скафандров "Орлан" занимается научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Северина по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева (входит в "Роскосмос"). В пресс-службе уточнили, что для продолжения эксплуатации двух скафандров "Орлан-МКС", сейчас находящихся на станции, созданы и доставляются на МКС запасные части. Сейчас для выходов в открытый космос по российской программе используются скафандры последнего поколения "Орлан-МКС". Ранее сообщалось, что в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-22" 28 марта на Землю был доставлен неисправный аккумулятор одного из таких скафандров.
https://ria.ru/20230503/sputnik-1869482329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос
Три новых российских скафандра для выходов в открытый космос изготовят в 2024-2025 годах