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В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос - РИА Новости, 03.05.2023
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19:36 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос - РИА Новости, 03.05.2023
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос
Новую партию из трех скафандров для выходов в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции изготовят в 2024-2025 годах,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:36
2023-05-03T19:36
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новую партию из трех скафандров для выходов в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции изготовят в 2024-2025 годах, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Отмечается, что изготовлением скафандров "Орлан" занимается научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Северина по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева (входит в "Роскосмос"). В пресс-службе уточнили, что для продолжения эксплуатации двух скафандров "Орлан-МКС", сейчас находящихся на станции, созданы и доставляются на МКС запасные части. Сейчас для выходов в открытый космос по российской программе используются скафандры последнего поколения "Орлан-МКС". Ранее сообщалось, что в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-22" 28 марта на Землю был доставлен неисправный аккумулятор одного из таких скафандров.
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космос - риа наука, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос

Три новых российских скафандра для выходов в открытый космос изготовят в 2024-2025 годах

© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новую партию из трех скафандров для выходов в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции изготовят в 2024-2025 годах, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"Один скафандр планируется произвести в 2024 году, еще два - в 2025 году. Они будут сделаны с применением отечественных материалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изготовлением скафандров "Орлан" занимается научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Северина по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева (входит в "Роскосмос").
В пресс-службе уточнили, что для продолжения эксплуатации двух скафандров "Орлан-МКС", сейчас находящихся на станции, созданы и доставляются на МКС запасные части.
Сейчас для выходов в открытый космос по российской программе используются скафандры последнего поколения "Орлан-МКС". Ранее сообщалось, что в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-22" 28 марта на Землю был доставлен неисправный аккумулятор одного из таких скафандров.
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